Clip: Chú chim thông minh biết nhặt đá bỏ vào chai nước để nước dâng cao lên để nó có thể uống

Không thể với tới do nước trong chai quá nông, con chim ác là nghĩ ra một cách thông minh là nhặt đá thả vào chai cho nước đầy lên để nó có thể với tới và uống nước khiến nhiều người kinh ngạc.