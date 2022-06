Ngày 10/6, album kỷ niệm 9 năm hoạt động của nhóm BTS với tựa đề Proof sẽ chính thức lên kệ để chiêu mộ khán giả. Được biết, Proof là sản phẩm âm nhạc nhìn lại chặng đường 9 năm hoạt động nghệ thuật của 7 thành viên, cũng là cột mốc đánh dấu 1 chặng đường mới.

Thế nhưng, chưa kịp ra trận thì trong sáng nay (8/6), tờ Newsen đưa tin nhiều bài hát trong album Proof không vượt qua vòng kiểm duyệt của KBS. Cụ thể, ca khúc Run BTS, Born Singer được đánh giá là có lời hát tục tĩu và thô tục. Còn ca khúc "For Youth" bị bảo lưu xét duyệt vì không có lời bài hát trong phần hiệu ứng âm thanh concert ở 30 giây đầu tiên. Nếu phía công ty Big Hit Music không chịu thay đổi thì đồng nghĩa những bài hát này sẽ bị “cấm sóng” vĩnh viễn tại KBS - một trong những đài truyền hình lớn, có doanh thu cao tại Hàn Quốc.

May mắn thay, bài hát chủ đề Yet To Come vẫn đủ điều kiện phát sóng. Hiện, nhóm nhạc đang chuẩn bị những để mang tới phần trình diễn tốt nhất tới người hâm mộ.

Trước đó, công ty chủ quản của BTS cũng cho biết, nhóm sẽ tái xuất lần đầu trên Mnet M Countdown vào ngày 16/6, tiếp theo là Music Bank của KBS2 vào ngày 17/6 và SBS Inkigayo ngày 19/6. Tuy nhiên, gặp “vận đen” tại đài KBS, không biết đến ngày nào người hâm mộ có thể gặp thần tượng của mình.