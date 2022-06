Cứ tưởng giải nghệ đến nơi, T.O.P (BIGBANG) bất ngờ tuyên bố trở lại đường đua âm nhạc

Mới đây, T.O.P thành viên nhóm nhạc thần tượng BIGBANG bị truyền thông Hàn "tóm gọn" khoảnh khắc đang quay phim cho dự án solo mới tại Manhattan, New York. Theo nhiều người trong ngành, dự án lần này là sự kết hợp hoàn hảo giữa vai trò ca sĩ, diễn viên của T.O.P, giúp anh phát huy trọn vẹn tài năng tiềm ẩn, bị o bế trong suốt những năm tháng qua.

Hình ảnh T.O.P quay sản phẩm âm nhạc mới được báo chí Hàn Quốc bắt gặp tại Mỹ

Thông tin này khiến cộng đồng mạng hết sức xôn xao, bàn tán rầm rộ bởi trong 1 buổi trò chuyện với người hâm mộ vào năm 2020, T.O.P từng hé lộ không muốn trở lại thị trường âm nhạc trong nước. “Tôi sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa. Tôi không muốn có một màn comeback nào cả. Nếu tôi làm vậy, cánh phóng viên sẽ tiếp tục đưa tin nhưng lại chẳng để tôi chia sẻ chuyện gì”, thành viên Big Bang bộc bạch.

Nam ca sĩ xác nhận sẽ sớm comeback trong thời gian tới

Chẳng để khán giả tò mò lâu, nam ca sĩ sau đó đã chụp lại màn hình bài báo và đăng lên story Instagram, đồng thời phóng to dòng chữ: "Hoạt động âm nhạc đang được thực hiện". Điều này khiến người hâm mộ cho rằng T.O.P sẽ sớm trở lại với dự án âm nhạc mới theo 1 cách hoàn toàn mới mẻ.

Ngày 7/2, YG Entertainment xác nhận, BIGBANG sẽ comeback với 4 thành viên. Nhưng sau đó, T.O.P sẽ rời công ty

Tháng 2/2022, công ty YG Entertainment bất ngờ thông báo nhóm nhạc đình đám BIGBANG sẽ tái xuất đường đua âm nhạc để tri ân người hâm mộ nhưng T.O.P sẽ không tiếp tục kí hợp đồng. Dù vậy, ở một cương vị mới, nam thần tượng đình đám hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, song song với niềm đam mê mới - kinh doanh.

Khán giả mong chờ vào sự trở lại đầy mạnh mẽ của T.O.P sau tháng ngày "ngủ đông", bị đặt điều bởi bạn gái cũ

Cuối cùng, anh đã chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc solo để đáp ứng mong cầu của khán giả. Anh cả BIGBANG trước khi dính scandal "chơi thuốc" với bạn gái cũ, từng có thời hoàng kim trong sự nghiệp. Nam ca sĩ ra solo đầu tiên từ năm 2006 với ca khúc Big Boy, sau đó là I'm Sorry, Turn It Up, High High,... Lần nào phát hành ca khúc mới, T.O.P đều nhận được hưởng ứng lớn từ phía người hâm mộ nên ai nấy đều trông chờ vào sản phẩm sắp tới.