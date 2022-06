Hóa ‘gà đẻ trứng’ tậu hẳn phi cơ riêng, Lisa (BLACKPINK) cho V(BTS), Park Bo Gum ‘đi ké’ sang Pháp?

Sinh năm 1997, là idol người Thái hoạt động tại Hàn Quốc nhưng Lisa (BLACKPINK) sở hữu lượng fan đông đảo, đứng thứ nhất nhì trong giới showbiz. Không chỉ vậy, Lisa còn được chú ý bởi ngoại hình khác lạ, cùng cá tính âm nhạc nổi bật khiến con đường sự nghiệp “lên diều gặp gió”, được các thương hiệu cao cấp “chọn mặt gửi vàng”. Nghiễm nhiên, nữ thần tượng trở thành “gà đẻ trứng” của công ty chủ quan YG Entertainment, nắm trong tay cơ ngơi đắt đỏ ở vị trí đắc địa, cùng loạt các túi xách hàng hiệu đắt tiền.

Bộ ba V(BTS), Lisa (BLACKPINK), Park Bo Gum vừa có chuyến công tác tại Paris với tư cách là đại sứ thương hiệu Celine

Đặc biệt, thời gian gần đây, Lisa được nhãn hàng cao cấp Celine chọn làm đại sứ thương hiệu. Cô thường xuyên “bay qua bay lại” Paris để tham dự các sự kiện thời trang. Cũng nhờ đó mà râm ran tin đồn Lisa mua máy bay riêng, thậm chí V (BTS) và Park Bo Gum phải “đi nhờ” để tới Paris tham dự sự kiện thời trang “Celine Men S/S 2023”.

Cụ thể, một tài khoản mạng của thương hiệu chuyên sản xuất các phi cơ riêng đã chia sẻ hình ảnh bên trong 1 chiếc máy bay hạng sang nhưng đáng chú ý là tag tên Lisa vào bài đăng này. Trong ảnh, chiếc phi cơ có nội thất vô cùng đắt đỏ, được thiết kế tinh tế như được thiết kế riêng cho từng chủ nhân. Không chỉ vậy, Lisa và V (BTS) còn gây chú ý hơn khi đăng tải những bức ảnh chụp trước chuyên cơ lên Instagram.

Giữa lúc dân tình còn đang hoài nghi tính thực hư của tin đồn thì một phóng viên của Đài SBS - 1 trong những đài truyền hình lớn nhất nhì xứ Kim Chi cho biết: “Cũng có một sự cố xảy ra khi người ta nhầm lẫn rằng chiếc chuyên cơ mà cả ba sử dụng là do Lisa thuê. Điều này là do phương tiện truyền thông Mỹ ‘Cloud News’ đã trích dẫn bài đăng trên SNS của người được cho là kỹ sư chuyên cơ nói rằng: “Lisa đã trả tất cả chi phí cho chiếc chuyên cơ này”.

“Tuy nhiên, điều này hóa ra không phải là sự thật. Theo một quan chức trong ngành giải trí, chiếc máy bay thuê mà V, Lisa và Park Bo Gum sử dụng là do công ty C (tức Celine) cung cấp. Theo lẽ thường, một cá nhân người nổi tiếng không sử dụng chuyên cơ riêng cho sự kiện do thương hiệu mời. Bài báo khơi mào cho những tin đồn vô căn cứ nay đã bị xóa”, vị phóng viên nói thêm.

Dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều ngay sau khi thông tin này được tiết lộ. Một số bình luận của dân mạng tại các diễn đàn quan tâm về Kbiz: “Chính Lisa cũng đăng story thể hiện đấy là chuyên cơ do Celine cung cấp rồi mà”; “Nói BTS “đi ké” hả? Buồn cười quá vậy”; “Vậy mà trên Kakaotalk đầy người tin cái này luôn”; “Celine kiểu: mắc gì cho mượn xong bị cướp trắng trợn”;...

Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm khủng từ phía cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.