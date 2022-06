Tối 25/6, chung kết Miss Universe Vietnam 2022 đã chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Năm nay, với chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam”, ban tổ chức đã tìm ra được 3 gương mặt sáng giá chung cuộc là: Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu 1 Lê Thảo Nhi, Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Đây là 3 tài năng trẻ sẽ đại diện cho vẻ đẹp, trí thông minh của phụ nữ Việt mang chuông đi đánh xứ người trong thời gian tới.

Sau cuộc thi, ngoài 3 cái tên xuất sắc nhất liên tục được nhắc đến trên các diễn đàn sắc đẹp thì Nguyễn Thị Lệ Nam cũng là thí sinh mà dân tình đặc biệt quan tâm. Dù là gương mặt xinh đẹp, từng được dư luận đặt kỳ vọng lớn nhưng chị gái Nam Em chỉ dừng chân ở Top 16 chung cuộc.

Nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Lệ Nam xứng đáng lọt Top 3 bởi nhan sắc xinh đẹp, nụ cười tươi tắn và trong suốt quá trình dự thi, cô được cho là có màn thể hiện tương đối ổn định. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, việc người đẹp Tiền Giang không nằm trong Top 10 là điều dễ hiểu bởi những lần phải trả lời phỏng vấn, cô đều thể hiện chưa tốt.

Giữa lúc dân tình còn tranh cãi về lý do Lệ Nam thực sự phải dừng chân ở Top 16 chung cuộc thì mới đây, trong một bài phỏng vấn với Saostar, cô chia sẻ đã biết kết quả từ trước do thừa nhận là người song tính. “Tôi đã đoán được kết quả sau hôm phỏng vấn kín rồi. Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16. Vì tôi nói tôi là bisexual (người song tính - PV). Và đó là lý do. Tôi đã khóc trước thềm chung kết rất nhiều. Tôi thương cho cộng đồng LGBT”, Lệ Nam bày tỏ.

Phát ngôn này lập tức khiến chân dài sinh năm 1996 vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt. Dân tình cho rằng, bản thân mỹ nhân này đã có khoảng 2 năm để chuẩn bị cho cuộc thi và cũng có sự trợ giúp của đông đảo người trong ngành, đáng nhẽ cô phải thể hiện tốt hơn. Nhưng trước những câu trả lời ngô nghê, không đúng trọng tâm, phần dịch sang tiếng Anh cũng chẳng ra hồn thì việc trượt Top10 là điều dễ hiểu. Và đương nhiên, chẳng hiểu cớ gì, Lệ Nam lại “đổ thừa” cho Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2022 kỳ thị cộng đồng LGBT.

Lệ Nam vội lên tiếng đính chính

Trước áp lực dư luận, chân dài này đã đăng tải một dòng tâm thư dài, bày tỏ sự hối hận khi phát ngôn kém suy nghĩ, dễ gây hiểu lầm. Mở đầu, chị gái Nam Em giãi bày: “Sau ngày bán kết, Lệ Nam có đọc được những bài báo có nói về Lệ Nam, trong đó có nhắc tới nhiều chuyện trước đây của mình, theo chiều hướng không tích cực và nó cũng đề cập là những câu chuyện này sẽ khiến Lệ Nam không thể tiến xa.

Vì vậy, trong vòng phỏng vấn kín, Lệ Nam nghĩ mình nên thành thật với suy nghĩ và phải chấp nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên đã nói lên hết mọi thứ, kể cả những sai lầm của tuổi trẻ”.

“Trong đêm chung kết, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng những gì diễn ra đúng như Lệ Nam đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, sự ủng hộ của gia đình, khán giả, của các bạn thí sinh cũng như chia sẻ của các chị giám khảo đã làm Lệ Nam quá xúc động và đã mất tập trung và diễn đạt không rõ ý trong lúc chia sẻ riêng với một người anh phóng viên, rồi dẫn tới bài viết gây tranh cãi vừa qua.

Nhưng ý của Lệ Nam là bản thân còn không nghĩ mình vào Top 16, sau những chia sẻ đó. Vậy nên, khi được gọi tên vào Top 16 đã là hạnh phúc vỡ oà rồi và bản thân Lệ Nam cũng rất thương cộng đồng LGBTQ+ đã ủng hộ mình.

Quá khứ là cái đã diễn ra, những sai lầm của tuổi trẻ là một phần không thể chối cãi của Lệ Nam, và sự thật ấy thì gần như mọi người đều đã biết những ồn ào của Lệ Nam trong quá khứ.

Ngay trong chia sẻ đầu tiên dự thi của mình, Lệ Nam cũng không giấu là người song tính, trong đêm bán kết Lệ Nam cũng giới thiệu bản thân là người song tính, lúc đó cũng có sự hiện diện của ban giám khảo ở tại đó. Vì vậy, không phải vì bản thân tiết lộ là người song tính trong vòng phỏng vấn kín mà Lệ Nam đã có những sai lầm từ trước đó và bản thân cũng chưa phải là một thí sinh xuất sắc so với các bạn còn lại. Còn về giới tính thì Lệ Nam luôn tự hào và coi mình là một phần trong cộng đồng LGBTQ+ và Lệ Nam sẽ luôn đấu tranh và ủng hộ cộng đồng ngày càng văn minh”, cô nói tiếp.

Cuối cùng, Lệ Nam bày tỏ sự biết ơn tới ban giám khảo và những người yêu thương mình trong suốt thời gian qua. “Lệ Nam xin phép được xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của mọi người về những lời diễn đạt không rõ ý của bản thân trong đêm chung kết đã dẫn đến những tranh cãi. Đó cũng là một bài học của Lệ Nam trong việc chia sẻ quan điểm, thông điệp của mình rõ ràng, dứt khoát”, cô tỏ ra hối lỗi. Lệ Nam cũng mong mọi người có cái nhìn cảm thông hơn với mình.

Mâu Thủy và đông đảo người hâm mộ gửi lời động viên tới Lệ Nam

Dưới bình luận, Lệ Nam cũng nhận được sự động viên của đông đảo đồng nghiệp, người đẹp và người hâm mộ. “Em làm tốt rồi nè”, Á hậu Mâu Thủy động viên. Và ngay lập tức, chân dài Tiền Giang cũng bày tỏ sự biết ơn: “Cảm ơn người thầy của em”.

“Thương Lệ Nam lắm, em nên rút kinh nghiệm về những gì đã xảy ra và phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc đặc biệt là những chia sẻ không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến bản thân gia đình và nhiều người khác nữa, mạng xã hội là con dao 2 lưỡi, em phải hết sức giữ ý, thương em nhiều, hãy sống thật vui vẻ và tích cực lên nhé!”; “Lệ Nam có được nhiều hơn là mất, đừng quan tâm người ta nói gì nhé”; “Em không đạt giải cao nhất tại cuộc thi nhưng em đạt giải thành thật nhất với chính mình. Không có chiến thắng nào bằng chiến thắng bản thân. Luôn ủng hộ em”;... - phản ứng của 1 bộ phận công chúng.

Tuy vậy, không ít ý kiến cho rằng, cô gái này đang “làm màu”, giả vờ xin lỗi bởi sợ mất vị thế trong làng showbiz sau màn phát ngôn được cho là “đi vào lòng đất này”. “Đẹp thì cũng không phải dạng sắc nước hương trời gì. Nhưng đẹp lúc im lặng thôi chứ em mở miệng em nói chị không chị nghe mà cảm giác muốn tụt huyết áp luôn. Vào được vòng này là vui rồi ở đó mà trèo cho cao”, một dân mạng tỏ ra gay gắt.

Hay tài khoản có tên H.P cũng bình luận: “Thắng làm vua, thua bám hơi LGBT để lấy sự thương hại từ cộng đồng. Mong chị rút kinh nghiệm để còn đi đường dài trong showbiz”.