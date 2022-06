Lee Junho (2PM) ‘phất như diều gặp gió’, nhận 100 kịch bản sau thành công của The Red Sleeve

Mới đây, Lee Junho đã xuất hiện trên show "You Quiz on the Block" và có những chia sẻ với MC Yoo Jae Suk về ước mơ từ thuở thơ bé. "Việc bước chân vào Hollywood, Oscars hay Cannes không phải tham vọng mà là ước mơ từ hồi bé của em. Khi chúng ta nói điều này cho ai đó, họ thường sẽ bảo "Ừ được đấy, tôi ủng hộ cậu", "Cứ làm việc chăm chỉ là được". Nhưng nếu em có mục tiêu như vậy, em sẽ nỗ lực bằng mọi cách để đạt được nó. Đó là nền tảng cho sự phát triển của em, vậy nên em là kiểu người hay có những ước mơ to lớn.

Đó cũng chính là lý do em gia nhập JYP, vì lúc đó JYP đang hoạt động mạnh mẽ ở thị trường Mỹ mà. Em đã nói với CEO Park Jinyoung rằng em đến đây vì muốn đặt chân vào nước Mỹ. Nhưng đó chỉ là ước mơ hồi 16-17 tuổi của em thôi", thành viên nhóm nhạc 2PM bộc bạch.

Ngoài ra, Junho cũng đề cập đến sự nổi tiếng nhanh chóng của mình sau thành công của bộ phim The Red Sleeve: "Vì có rất nhiều kịch bản được gửi đến nên em đã mất khá nhiều thời gian để đọc và xem xét toàn bộ. Em đã nhận được khoảng 100 kịch bản khác nhau. Dự án tiếp theo cũng đã được quyết định. Đó là bộ phim hài lãng mạn "Kingland" và dự kiến được khởi quay vào tháng 9".

The Red Sleeve đã đưa cái tên Lee Junho đến gần công chúng hơn bao giờ hết

Những chia sẻ của nam diễn viên nhận được sự tương tác của hàng ngàn người hâm mộ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng thích thú và mong chờ dự án mới này của Junho. Một số bình luận của người hâm mộ:

“The Red Sleeve thật sự rất có ý nghĩa với Lee Junho đó. Lee Junho luôn nhắc về nó với một tâm thế rất vui vẻ và hạnh phúc, lúc nào cũng kể rằng phim trường vui vẻ như thế nào. Mình cũng rất vui khi nghe được những lời “có cánh” mà Junho dành cho The Red Sleeve và ekip phim. Chúc Lee Junho càng ngày càng thành công trong cả con đường ca hát lẫn diễn xuất;

“Từ ngày stan Lee Junho tới giờ chưa bao giờ hết tự hào. Sau này nhất định phải thành công hơn nữa nhé!”;

“Đẹp trai, khiêm tốn, tài giỏi. 2PM Lee Junho mãi đỉnh”;

“Kể từ ngày chồng em được như hôm nay, số vợ của anh tăng lên chóng mặt quá”;...

Nhóm nhạc 2PM từng nổi đình đám một thời

2PM nổi lên như một hiện tượng vào những năm 2009-2012 bởi hình ảnh “quái thú”, đầy nam tính với những cơ bắp cuồn cuộn, là mẫu hình mà mọi cô gái yêu mến. Lee Junho cũng là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng này. Anh là ca sĩ hát chính kiêm nhảy chính, thậm chí là sáng tác và sản xuất nhạc nhưng sự nghiệp của anh trong nhóm lại gần như mờ nhạt nhất.

Gần như trong suốt những năm tháng sự nghiệp, người ta chỉ nhớ tới anh là “bản sao của Bi Rain”, khiến chính chủ không ít lần chạnh lòng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Howon chuyên ngành diễn xuất, Junho quyết định lấn sân sang bộ môn nghệ thuật này bằng loạt các tác phẩm như White: The Melody Of The Curse (Giai Điệu Lời Nguyền), Chảo Lửa Tình Yêu, Sếp Kim Đại Tài,... Nhưng phải nhờ đến The Red Sleeve, cái tên Lee Junho mới thật sự bật lên, xóa tên định kiến về việc thần tượng đi đóng phim.

Năm 2022, Lee Junho trở thành nam thần tượng đầu tiên đoạt giải Diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Baeksang Hàn Quốc

Năm 2022, nam ca sĩ sinh năm 1990 trở thành nam idol đầu tiên nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Hàn Quốc Baeksang. Thành tích của anh như 1 “cú bom nổ” chứng minh cho thực lực cá nhân, cũng như khẳng định“diễn viên thần tượng” giờ đã là diễm xưa, chớ nên coi thường.