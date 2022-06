Loạt thành tích đáng nể của BTS và album 'Proof': Đạt mốc doanh thu kỉ lục, vươn tầm ra thế giới

Tính đến 8h sáng ngày 11/6, ca khúc chủ đề "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" của BTS đã đứng đầu BXH iTunes tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở BXH âm nhạc trong nước, ca khúc đã vươn lên đứng đầu Melon, Bugs và Genie, FLO cũng đang tăng hạnh nhanh. Được biết, "Yet To Come" cũng là ca khúc đầu tiên debut ở hạng #1 BXH "Top 100" của MelOn sau khi BXH này được cải tổ.

Album 'Proof' của BTS đạt thành tích khủng chỉ sau 24 giờ phát hành

Album "Proof" của nhóm đã xếp hạng #1 trên BXH "Top Album" của iTunes tại 65 quốc gia/vùng lãnh thổ, #1 tại 9 quốc gia trên Apple Music. Theo Hanteo Chart, lượng tiêu thụ album cũng vượt mốc 2,15 triệu bản album chỉ trong 1 ngày, trở thành album thứ 2 trong lịch sử ghi nhận doanh số hơn 2 triệu bản trong ngày đầu.

BTS đã ra mắt được 9 năm nhưng vẫn nhận được tình cảm đặc biệt của khán giả

Ngoài ra, nhiều bài hát khác trong album cũng xếp hạng cao trên BXH nhạc số của Hàn, đứng đầu BXH "Top Song" của iTunes ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, chẳng hạn như "Run BTS" hay "For Youth". Sau 24h, MV "Yet To Come" cũng cán mốc 48,9 triệu lượt xem và 5,8 triệu like trên YouTube.

Sắp tới, BTS sẽ có các sân khấu quảng bá tại quê nhà, hứa hẹn sẽ tiếp tục lập thêm nhiều thành tích và kỷ lục mới.

BTS sẽ tiếp tục có một tương lai tươi sáng khi bước sang năm thứ 10

Trước đó, vào sáng ngày 10/6, BTS đã chính thức trở lại với đường đua KPOP với MV "Yet To Come". Đây là ca khúc mở đường cho album "Proof" kỷ niệm 9 năm debut của BTS. Ba thành viên gồm RM, Suga và J-Hope đã tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc cho ca khúc chủ đề lần này.

"Yet To Come" thuộc thể loại Alternative Hip-hop với thông điệp ý nghĩa về "khoảnh khắc đẹp nhất" của đời người. Ca khúc tái hiện nơi 7 thành viên cùng nhau nhìn lại chặng đường âm nhạc suốt 9 năm qua, đồng thời mở ra chương mới trong năm thứ 10 hoạt động bên nhau và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.