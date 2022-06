Ông Lê Tùng Vân 'nhởn nhơ' chốn đông người, làm 1 việc trước khi vào 'làm bạn' với bà Phương Hằng?

Ngày 4/1, nhận được tin báo về việc các đối tượng sống tại Tịnh thất Bồng Lai ( ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) có hành vi nhận đóng góp từ thiện để lợi dụng chiếm đoạt lừa đảo tài sản, cơ quan chức năng huyện đã tiến hành xác minh, bắt quả tang và khám xét tư gia bà Cao Thị Cúc ( SN 1960).

Sau quá trình điều tra 14 đối tượng sống tại Tịnh thất Bồng Lai, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Riêng bị can Lê Tùng Vân chỉ bị cấm rời khỏi nơi cư trú, còn 3 đối tượng trên đều bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Đồng nghĩa với việc, ông Lê Tùng Vân chỉ được sinh hoạt tại tại Long An nhưng không hiểu sao trong chiều 9/6, mạng xã hội lại xôn xao hình ảnh của người đàn ông này đang xếp hàng chờ làm CCCD gắn chíp tại 1 một văn phòng tại TP HCM. Một diễn đàn uy tín gồm 2,4 triệu người theo dõi đã tung hình ảnh, kèm video ông Tùng Vân ngồi thẫn thờ tại chốn công cộng.

Caption

Your browser does not support HTML5 video.





Clip ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại TP HCM để chờ làm CCCD gắn chip

Trang này viết: “Xuất hiện hình ảnh thầy ông nội đi làm CCCD gắn chip, dù đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú”. Trong ảnh, ông Tùng Vân mặc bộ đồ lam như thông lệ, nhưng không chịu đeo khẩu trang bảo hộ dù ngồi giữa hàng chục người dân. Khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi, dường như không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các “đệ tử”, ông Tùng Vân khá chật vật để hoàn thành các thủ tục hành chính.

Dưới bình luận, không ít lời mỉa mai, công kích tới “thầy trò” này. “Tranh thủ làm cái CCCD gắn chip để hoàn tất hồ sơ gia nhập đội cô Phương Hằng đây”, một tài khoản mạng bày tỏ.

Nhưng cũng có người bênh vực: “Đi làm CCCD là bình thường thôi có gì đâu. Mới là khởi tố bị can, vẫn cứ phải có thông tin công dân rồi xác định hộ khẩu các thứ chuẩn xác thì mới làm hồ sơ ra toà được chứ”.

Chưa rõ thực hư ra sao nhưng những hình ảnh này đang gây ra những ý kiến trái chiều, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Long An đã đã đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). 6 đối tượng này đều sinh sống tại ngụ Tịnh thất Bồng Lai ( số 191A, ấp Lập Thành, H.Đức Hòa, Long An).

Hiện phía cơ quan chức năng cũng đang truy tìm bị can Lê Thu Vân để phục vụ công tác điều tra. Được biết, người phụ nữ này đã rời khỏi địa phương nơi đăng ký hộ khẩu từ năm 1990 và là mẹ ruột của bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Điều đặc biệt là bà không hề có chồng, là mắt xích cực quan trọng trong “đường dây” chiếm đoạt tài sản của ông Lê Tùng Vân.