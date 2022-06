Phạm Quỳnh Anh tự hào khoe loạt ảnh thời còn bầu bì trước tin đồn đã sinh con cho bạn trai giấu mặt

Cách đây khoảng một giờ đồng hồ, ca sĩ – diễn viên nổi tiếng Phạm Quỳnh Anh đã tung lên trang cá nhân với hơn một triệu lượt theo dõi của mình loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt trước tin đồn đã hạ sinh tiểu công chúa thứ bac ho người tình giấu mặt. Đính kèm loạt ảnh, cô cũng chia sẻ một vài tâm sự về hành trình làm mẹ thiêng liêng cũng như tiết lộ phản ứng của hai cô con gái đầu lòng trước sự xuất hiện của em bé.

Loạt ảnh khoe bụng bầu của của Phạm Quynh Anh trên trang cá nhân

Cụ thể, giọng ca Bụi Bay Vào Mắt cho biết:

“Mỗi chúng ta đều có một cuộc đời đáng để trân trọng…

Không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bước vào hành trình thiêng liêng này một lần nữa, nhất là ở lứa tuổi này mọi thứ về sức khoẻ có vẻ khó khăn hơn nhiều… Nhưng tất cả đều do ông Trời sắp đặt và mình hạnh phúc đón nhận.

Em bé sẽ được sống trong sự thương yêu của gia đình và tất cả mọi người nhé. Quỳnh Anh xin cảm ơn tất cả những lời chúc phúc.

Hai chị Lâm An vui lắm vì sự xuất hiện của em.”

Phạm Quỳnh Anh không nghĩ mình sẽ lại mang thai và sinh con ở tuổi 37

Tuy nhiên cô vẫn hạnh phúc đón nhận và bình yên vượt qua hành trình đầy thiêng liêng với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, người hâm mộ

Hai con gái đầu của Phạm Quỳnh Anh cũng rất vui khi có em

Trước đó, vào sáng 23/06, Phạm Quỳnh Anh đã thu hút không ít sự chú ý với một bài đăng khác, là một đoạn clip ngắn được nữ ca sĩ quay lại để khéo khoe bó hoa tươi nhận được từ một nhãn hãng. Đặc biệt, nội dung thiệp được đính kèm bó hoa: “Dear chị Phạm Quỳnh Anh. A baby is precious gift, congratulation on your prenacy.” (Tạm dịch: Chị Phạm Quỳnh Anh thân mến. Em bé là một món quà quý giá, chúc mừng thai kỳ của chị) đã khiến cộng đồng mạng bán tính bán nghi về việc cô đã ‘vượt cạn’ thành công sau nhiều tháng mang thai.

Bó hoa cùng tấm thiệp Phạm Quỳnh Anh nhận được từ đối tác khiến cộng đồng râm ran tin đồn cô đã hạ sinh em bé

Còn nhớ, vào ngày 11/06 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã gây bất ngờ khi xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc với chiếc bụng bầu khá lớn, chính thức xác nhận niềm vui chuẩn bị lên chức mẹ lần thứ ba sau thời gian dài để mọi người phải đồn đoán. Cũng tại buổi tối ngày hôm đó, vợ cũ của nhạc sĩ Quang Huy cũng mở lòng chia sẻ về người tình hiện tại đồng thời là cha của đứa trẻ trong bụng cô.

Phạm Quỳnh Anh thông báo mang thai lần ba vào đầu tháng 06/2022

Theo chia sẻ thì bạn trai của Phạm Quỳnh anh rất giống bố của cô, là một mẫu đàn ông biết quan tâm, chiều chuộng và quan trọng hơn cả chính là rất yêu thương các con riêng của cô.