Rose tiết lộ BLACKPINK chuẩn bị comeback, sẽ tổ chức tour diễn vào cuối năm nay

Chia sẻ tại sự kiện triển lãm Vision & Virtuosity của Tiffany&Co, Rose đã tiết lộ về dự án âm nhạc sắp tới: "Phải, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho màn comeback sắp tới với album mới. Chúng tôi đã lâu rồi chưa trở lại nên cả nhóm đều rất phấn khích. Sản phẩm âm nhạc mới đang đến rất gần (very very soon). Hiện chúng tôi đều đang rất bận rộn để chuẩn bị mọi thứ. Tôi cũng rất háo hức được thực hiện tour diễn vào cuối năm nay để gặp gỡ người hâm mộ".

BLACKPINK chuẩn bị comeback

Trước đó, nữ thần tượng đã có những giây phút trải lòng về định hướng âm nhạc trong thời gian tới. Với cô, âm nhạc chính là nguồn đam mê bất tận, nhờ đó mà cô vượt qua được những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống: "Nghe có vẻ sến súa nhưng đó là sự thật. Nó bắt nguồn từ tình yêu của tôi dành cho âm nhạc và điều đó làm tôi hạnh phúc. Nó giống như cảm giác... được chữa lành vậy.

Với Rose, PLACKPINK chính là gia đình thứ hai của cô

Âm nhạc khiến tôi bình tĩnh hơn và ngừng suy nghĩ. Nó cũng giúp tôi làm được nhiều điều tuyệt vời như chụp ảnh, xuất hiện trước máy quay, tivi. Nhưng sau đó, tôi đã quên mất âm nhạc của mình, quên mất việc ngồi xuống và cầm cây đàn guitar để cất tiếng hát. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi nhận ra mình chỉ thích ngồi 1 chỗ và hát. Sau 2-3 tháng bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, gần đây tôi đã bắt đầu chơi guitar trở lại".

Rose coi âm nhạc là liều thuốc chữa lành mọi vế thương của cô

Mọi nhóm nhạc thần tượng đều có một tuổi thọ nhất định và Blackpink cũng vậy. Đứng trước nhiều dấu hỏi về khả năng tan rã của nhóm, nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định, Blackpink sẽ không bao giờ kết thúc bởi đó là gia đình của mình.

“Tôi lớn lên cùng với họ, và họ đã trở thành 1 phần trong tôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết. Tôi biết thật ngu ngốc nếu cứ lo lắng và suy nghĩ về điều này. Nhưng bạn biết đấy, khi mọi chuyện quá thuận lợi và hạnh phúc, bạn sẽ thường không khỏi trăn trở về những điều ngược lại bởi bạn sợ rằng mình sẽ đánh mất nó", cô bày tỏ.