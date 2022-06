Sau Jisoo, Jennie (BLACKPINK) chuẩn bị lấn sân điện ảnh: Liệu có dính lời nguyền idol đóng phim?

Ngày 17/6, trang TV Daily đưa tin, thành viên Jennie (BLACKPINK) đang thảo luận để tham gia dự án phim ảnh THE IDOL của HBO.

THE IDOL là series về các thần tượng nhạc pop, ca sĩ The Weeknd và đạo diễn Sam Levinson tham gia đồng sản xuất. Đạo diễn Sam Levinson chịu trách nhiệm chỉ đạo, The Weeknd, diễn viên Lily-Rose Depp, và ca sĩ Troy Sivan sẽ xuất hiện trong phim.

Năm ngoái, Jennie (BLACKPINK) từng bị bắt gặp đi chơi nhiều lần với The Weeknd

Về vai diễn này, phía nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ nhưng khả năng lớn sẽ đóng vai phụ hoặc khách mời. Được biết, bộ phim sẽ được thực hiện tại Los Angeles, Mỹ. Năm ngoái, Jennie và The Weeknd từng khoác vai đầy tình tứ đi ăn tối cùng nhau và dấy lên nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, đôi bên đều giữ im lặng trước lời đồn này.

Jung Hae In và Jisoo từng có cơ hội hợp tác dự án Snowdrop

Thực tế, trước Jennie, "chị cả" Jisoo từng là người đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cô từng gây tiếng vang khi tham gia dự án Snowdrop với tài tử Jung Hae In. Dù tạo ra phản ứng hóa học vì quá ư đẹp đôi nhưng diễn xuất của nữ idol vẫn bị chê một màu, đơ cứng. Nên với lần "đá chéo sân" này của giọng ca Solo, người hâm mộ hi vọng, cô sẽ không đi vào "vết xe đổ" của thành viên cùng nhóm.

BLACKPINK đang chuẩn bị kế hoạch comeback trong thời gian tới

Bên cạnh đó, Jennie cùng các thành viên BLACKPINK cũng đang chuẩn bị comeback sau 2 năm vắng mặt.