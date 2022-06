Tân hoa hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam từng suýt bị ‘tóm’ vì bị nghi ngờ là ‘gái ngành’?

Đã ba ngày kể từ khi bộ đôi MC Đức Bảo - Thanh Thanh Huyền xướng tên Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 là Nguyễn Thị Ngọc Châu. Nhưng độ hot của tân hoa hậu không hề bị giảm nhiệt, trên các diễn đàn đông đảo dân mạng đã bàn tán về cái tên này.

Caption

Có thể nói, Ngọc Châu không phải cái tên mới trong làng mốt, hay đấu trường sắc đẹp khi cô từng giành chiến thắng Vietnam's Next Top Model. Hồi năm 2019, chân dài Tây Ninh còn từng đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Supranational. Dù được kì vọng làm nên chuyện nhưng cô chỉ dừng lại ở Top 10. Và hành trang khi trở về nước nhà còn kèm 1 câu chuyện “dở khóc dở cười” chỉ vì… thích chưng diện.

Mới đây, dân tình đã “đào” lại câu chuyện quá cảnh của Ngọc Châu trong quá trình đi thi Miss Supranational. Chẳng là, trên đường đi thi phải quá cảnh ở Dubai nhưng vì makeup cầu kỳ, ăn diện quá mức mà Ngọc Châu bị nhân viên sân bay giữ lại vì nghi ngờ làm việc không trong sáng. Thời điểm đó, tiếng Anh của cô vẫn còn yếu kém nên rất chật vật để giải thích với đội ngũ an ninh tại sân bay. Không chỉ thế, điện thoại cũng trong tình trạng cạn kiệt pin, nên muốn gọi điện hay dùng công cụ hỗ trợ phiên dịch cũng chẳng được.

“Khi tôi đáp chuyến bay từ Việt Nam đi Ba Lan, tôi quá cảnh tại Dubai. Lúc đó tôi không tự tin và cũng không nói tiếng Anh được như bây giờ. Lúc xuống sân bay Dubai, tôi mặc rất đẹp, makeup cầu kỳ nên có thể họ nghĩ tôi ra nước ngoài với ý đồ xấu nên chặn tôi lại.

Lúc đó điện thoại của tôi hết pin nên cũng không thể “cầu cứu” ai được. Tôi đã cố gắng giải thích bằng vốn tiếng Anh của mình. Tôi cũng không biết họ có hiểu tôi nói gì không nhưng mọi người đã bắt đầu lên máy bay để sang Ba Lan và tôi bắt đầu hoảng loạn", người đẹp sinh năm 1994 chia sẻ.

Sau một hồi “ông nói gà, bà nói vịt” thì đến giờ bay nên lúc này các nhân viên an ninh đã hỏi ý kiến cấp trên và may mắn được chấp thuận. "Tôi đã lắng nghe từng lời nói của nhân viên an ninh từ chiếc bộ đàm. Rất may mắn là họ đã đồng ý cho tôi đi tiếp, lúc này tôi mới vội vã kéo vali lên máy bay”, nàng hậu nhớ lại.

Dù mang về 1 câu chuyện “nhớ đời” nhưng chung cuộc, Ngọc Châu không mang về kết quả như mong muốn. "Tôi nghĩ giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á sẽ được trao cho Philippines. Khi công bố giải hoa hậu và 4 á hậu, tôi đứng trên sân khấu mà rớt nước mắt luôn. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì tên của Việt Nam không được xướng ở top 5.

Sau đó tôi đi vào trong và đứng ở khá xa, bỗng MC trao giải phụ gọi tên Việt Nam cho danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Lúc này tôi không nghe rõ nhưng khi mọi người xôn xao đi tìm Việt Nam thì tôi mới biết. Tôi cảm thấy vui vì cố gắng của mình đã được công nhân. Giải thưởng này cũng là một cái gì đó để những khán giả của tôi có thể tự hào”, Ngọc Châu bày tỏ.

Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

Tuy nhiên, bỏ lại sự “kém may mắn” trong quá khứ, hiện Ngọc Châu đã là đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Cô đang cùng Á hậu 1 Lê Thảo Nhi, Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên thực hiện những nghĩa vụ, hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Chỉ còn ít tháng nữa, Ngọc Châu cũng sẽ đại diện cho Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”, đọ sắc cùng hàng trăm vẻ đẹp trên khắp thế giới tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Với vẻ đẹp cùng trí thông minh của chân dài Tây Ninh, khán giả kỳ vọng, cô sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà.