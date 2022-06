Vợ chồng Kim Lý hạnh phúc kỷ niệm 5 năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà còn đặc biệt tiết lộ về kế hoạch 'lớn'

Nổi tiếng với cuộc sống hôn nhân viên mãn, ngọt ngào, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mới đây đã khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, ngưỡng mộ khi cả hai đồng loạt đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh đẹp cùng một vài chia sẻ nhân dịp kỷ niệm năm năm bên nhau.

Cụ thể, về phía nam diễn viên Kim Lý, đính kèm hai hình ảnh mang đầy màu sắc nghệ thuật anh viết bằng tiếng Anh:

“Happy 5-year-anniversary my love. Looking forward to many more and everything that life has in store for our beautiful family. Love you, em yeu.” (Tạm dịch: Mừng kỷ niệm năm năm bên nhau, tình yêu của anh. Vô cùng trông đợi vào những năm tháng sắp tới cũng như những gì mà cuộc sống sẽ dành cho gia đình tuyệt đẹp của chúng ta. Anh yêu em, em yêu.)"

Bài đăng của Kim Lý trên trang cá nhân

Nói tới Hồ Ngọc Hà, giọng ca Tìm Lại Giấc Mơ cũng đăng tải hai tấm hình, tuy vậy cô lại chia sẻ cảm xúc bằng tiếng Việt:

“Ngắm hoàng hôn với anh yêu Kim Lý cũng đã năm năm rồi. Ngày này năm năm trước đứng hôn nhau dưới cơn mưa giả, năm nay đứng mưa xối xả vẫn bình tĩnh bên nhau. Cảm ơn anh nhé. Có anh, có con, em luôn có một mái ấm để trở về.”

Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 5 năm bên Kim Lý bằng hai hình ảnh một cũ một mới

Ngoài ra, cũng nhân dịp này, trên tài khoản mạng xã hội được đặt tên theo hai nhóc tì Leon và Lisa, một vài hình ảnh của hai bé bên bố mẹ cũng đã được chia sẻ. Được biết, theo thông tin, vợ chồng Kim Lý – Hồ Ngọc Hà có dự định sẽ đưa Leon – Lisa sang quê nội chơi một tháng.

Vợ chồng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã ở bên nhau được 5 năm và có với nhau một cặp sinh đôi kháu khỉnh

Hai nhóc tì nhà Hà Hồ sở hữu một fanpage riêng và nhân dịp kỷ niệm đặc biệt, fanpage cũng đã đăng tải nhiều hình ảnh đẹp về gia đình nhỏ

Gia đình đẹp như tranh vẽ của Kim Lý và Hà Hồ rất được ngưỡng mộ

'Nữ hoàng giải trí' dự định sẽ đưa hai con về quê chồng một tháng trong thời gian tới

Bén duyên từ năm 2007 khi cùng tham gia một dự án âm nhạc, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sau đó đã kết thúc ba năm hẹn hò để trở thành một trong những cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất showbiz. Còn nhớ, cuối tháng 11/2020, cả hai hạnh phúc chào đón cặp song sinh Leon – Lisa để rồi sau đó hai ngày, Kim Lý đã chính thức cầu hôn để có thể đón Hà Hồ ‘về dinh’. Cùng năm, nữ ca sĩ cũng cho ra mắt bộ phim tư liệu Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu để kể lại hành trình từ mang thai đến sinh con, chụp ảnh cưới cùng bạn đời tại Đà Lạt với sự tham gia của ekip cũng như bố mẹ.