Dự báo thời tiết chiều và đêm 16/6: Miền Bắc tiếp tục mưa giông vào cuối ngày, Trung Bộ nắng nóng

Trong chiều tối 16/6, Hà Nội giảm mưa rõ rệt. Nhiệt độ tăng dần, thậm chí cao nhất hơn 33 độ. Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và giông, lượng mưa trên 50mm.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, đầy oi bức. Nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Thời gian chiếu nắng kéo dài hơn 17 tiếng/ ngày. Hình thái thời tiết này sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông, cục bộ mưa vừa đến rất to.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 16/6

Dự báo thời chiều nay 16/6

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-30 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, ngày có mưa rào và giông.

Nhiệt độ 26-34 độ.

Dự báo thời đêm nay 16/6 và sáng mai 17 /6

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, có mây rào và giông.

Nhiệt độ từ 26-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa mưa to, đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 26-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 25-38 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 23-34 độ.