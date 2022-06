Dự báo thời tiết chiều và đêm 3/6: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, mưa to vào chiều tối cả nước

Hôm nay, miền Bắc đón đợt nhiệt nắng nóng. Riêng 1 số tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 36 độ C. Hà Nội cũng trải qua hình thái thời tiết tương tự. Trong chiều tối, có khả năng xảy ra mưa giông nên buổi sáng thời tiết oi ả, gây khó chịu cho người dân. Loại thời tiết này được cho sẽ kéo dài đến hết ngày 5/6.

Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ lên tới 38 độ C. Trời nắng gắt vào thời điểm từ 13-17h. Nhưng chiều tối, trời sẽ đổ cơn mưa lớn để "xé tan" không khí oi ả này.

Về phía Tây Nguyên và Nam Bộ không có nhiều "biến động" về thời tiết khi tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng vào ngày, mưa rào và giông vào chiều tối. Cục bộ mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 3/6

Dự báo thời chiều nay 3/6

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-36 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, ngày có mưa rào và giông.

Nhiệt độ từ 25-34 độ C.

Dự báo thời đêm nay 3/6 và sáng mai 4 /6

Hà Nội

Nắng nóng mạnh hơn. Chiều tối cũng có khả năng xảy ra mưa giông cao hơn. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ 28-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, không mưa.

Nhiệt độ từ 26-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa giông, cục bộ mưa vừa đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ 22-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ 24-33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 25-35 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 20-30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 23-33 độ.