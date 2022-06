Không Gian Cảm Xúc lần này đã mời một loạt các tên tuổi trẻ, được yêu mến trong thời gian gần đây như Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Yến Chibi, Osad, và ChangMie... Với số này, chương trình đã chọn ra chủ đề Cơn Mưa Mùa Hạ, các nghệ sĩ tới tham gia sẽ phải thể hiện các ca khúc sâu lắng, cảm xúc về mưa.

"Tôi suýt chết vì trời mưa to", Hoàng Yến Chibi bộc bạch

Các giọng ca trẻ đều tỏ ra thích thú và bồi hồi về chủ đề này, riêng có Hoàng Yến Chibi, dường như cô có cảm xúc hơn cả. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết, thời còn sinh sống tại Hà Nội, vì một cơn mưa to mà bản thân và mẹ ruột suýt thì mất mạng.

"Đó là một kỷ niệm khá đáng sợ, khiến tôi ám ảnh mãi, tôi suýt chết vì trời mưa to. Hồi đó, tôi còn sống tại Hà Nội. Một hôm trời mưa to, tôi và mẹ lại có công việc nên phải ra ngoài đường, tôi chở mẹ trên xe máy. Mưa to quá nên tôi không nhìn thấy gì, nước mưa tràn hết vào mắt.

Tôi đang đi thì bỗng một chiếc xe bus đang dừng lại ngay trước mặt. Chỉ còn khoảng tầm vài centimet nữa thôi là chiếc xe bus đó sẽ lùi vào xe của tôi và mẹ, coi như nằm dưới gầm xe bus luôn.

Rất may là chiếc xe bus dừng lại kịp thời và tôi cũng kịp dừng xe. Nếu tôi không phản xạ nhanh mà cứ thế lao tới là chết chắc. Sau lần đó, tôi không dám đi xe máy khi trời mưa to. Đó là kỷ niệm đáng sợ tôi không thể quên", Hoàng Yến Chibi nhớ lại.

Hoàng Yến Chibi cho biết, bản thân không hề thích mưa bởi cứ chia tay người yêu là trời lại đổ mưa buồn

Cô cũng nói thêm, bản thân chưa bao giờ có kỉ niệm tốt với trời mưa bởi cứ hễ chia tay người yêu thì lại xảy ra hiện tượng thiên nhiên này. "Lần nào tôi chia tay người yêu trời cũng mưa nên tôi không thích mưa chút nào.

Vừa nãy, tôi có trình diễn ca khúc Chiếc ô ngăn đôi. Tôi thích ca khúc này và hát nó rất cảm xúc vì đó là tâm trạng, là nỗi day dứt, buồn phiền về một tình yêu dang dở đã qua của tôi. Bản thân tôi đã gửi hết nỗi buồn về mưa vào bài hát này nên tôi cảm thấy mình hát rất hay dù giọng ca bị hạn chế", người đẹp gốc Hà Thành bộc bạch.

Nguyễn Trần Trung Quân và ChangMie cùng thể hiện ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay

Đáp lời của đàn chị, ChangMie cũng cho hay, bản thân sống nội tâm lại "nhiễm phim Hàn" nên đã tự "hành" mình đi dưới trời mưa. "Tôi còn nhớ, năm lớp 6, tôi đã từng dầm mưa về nhà để biết cảm giác cả người bị ướt là thế nào. Tôi sống nội tâm, lại bị nhiễm phim Hàn Quốc nên muốn thử tự trải nghiệm những cảm giác đó.

Tôi còn khóc nức nở vì poster một idol Kpop đã bị ướt và tự trách bản thân mình. Bản thân tôi cũng từng trải và được người ta theo đuổi, quan tâm trước, nên không mất công đi tán tỉnh. Tuy nhiên, người yêu cũ của tôi lại là một hot boy quá nổi bật, nên chính tôi cũng thấy tủi và không có cảm giác an tâm. Có lẽ điều này đã khiến chúng tôi chia tay", nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau đó, cô đã cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Vì cùng trùng tên Quân hay bị khán giả nhầm lẫn nên khi thể hiện bài hát này, giọng ca Tự Tâm có chút "chạnh lòng". "Rất nhiều lần tôi bị khán giả nhầm lẫn với Trung Quân Idol nên khá nản, nhưng rồi cũng tìm được sự khác biệt của chính mình", nam ca sĩ bày tỏ.