Theo đó, người tố cáo C vốn rất hâm mộ ca sĩ A sau khi theo dõi những buổi phát sóng trực tiếp của cô trên mạng. Biết được điều đó, nữ ca sĩ đã đề nghị C hãy tặng cô 10.000 quả bóng bay (một hình thức tặng quà trực tuyến, người nhận có thể đổi số quà đó ra tiền mặt) để có thể có được số điện thoại của cô. C đã đồng ý với điều này và sau đó, anh đã có cơ hội gặp trực tiếp không chỉ A mà còn cả giám đốc công ty quản lý của cô là ngài B.

Ca sĩ A nổi tiếng qua hình thức livestream đã thiết lập mối quan hệ với người hâm mộ C và giới thiệu giám đốc công ty quản lý của mình cho anh này

Câu chuyện trở nên kì lạ khi vào lần gặp thứ hai, lấy lý do là “tình hình tài chính của công ty đang bấp bênh”, vị CEO có tên B đã đề nghị người hâm mộ C hãy đầu tư tiền cho công ty. Lúc C từ chối, người giám đốc đã gửi qua tin nhắn điện thoại cho C hình ảnh chứa thông tin tài khoản đồng thời đưa ra lời dụ dỗ: “Chỉ cần anh chuyển vào tài khoản này cho tôi 30 triệu won (tương đương 600 triệu đồng), tôi sẽ rời đi (để anh lại ở riêng với A).”

Người hâm mộ C cho biết anh đã từ chối lời đề nghị này ngay lập tức và sau đó đã nhiều lần bị đe dọa: “Tôi không biết đây có phải hành vi môi giới bán dâm hay không. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ giám đốc đại diện của cơ quan đó đã bán danh tiếng của A để giải quyết những khó khăn về tài chính.” Ngoài ra, C cũng khẳng định bản thân anh sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra giám đốc B với tội danh môi giới mại dâm cũng như có mưu đồ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Người hâm mộ C cáo buộc giám đốc B đã lợi dung ca sĩ A để môi giới mại dâm đồng thời có âm mưu chiếm đoạt tài sản của mình

Về phía ca sĩ A và giám đốc công ty quản lý của cô là ngài B, họ lại có một lập trường khác. A cho rằng, sự việc này xảy ra đối với cô là một sự thiếu công bằng. Bên cạnh đó, giám đốc B phủ nhận những gì người hâm mộ C đã kể, nói rằng đó không phải là sự thật: “Tôi đã làm việc và gửi chứng cứ cho luật sự để khởi kiện người này.”

Theo thông tin, bài đăng tố cáo của người hâm mộ C trên diễn đàn hiện đã bị ẩn đi.