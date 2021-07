Phía BTS phản hồi về nghi vấn đạo nhạc: ‘Không có vấn đề gì liên quan đến bản quyền ca khúc Butter’

Mới đây, vào ngày 22/7, phía Big Hit Music đã đưa ra tuyên bố liên quan đến bản quyền ca khúc Butter của BTS. Theo đó, một DJ người Hà Lan tên là Luca Debonaire đã đăng tải lên trang cá nhân ý kiến cho rằng phần điệp khúc của Butter khá tương đồng với một số giai điệu trong ca khúc You Got Me Down phát hành vào 03/2020 của mình. Đáp trả lại nghi vấn này, công ty chủ quản của BTS khẳng định:

“Chúng tôi đã xác nhận rằng không có vấn đề gì liên quan đến bản quyền của Butter. Đây là một bài hát đã được hoàn thiện và phát hành sau khi trải qua quá trình xác nhận rằng không có vấn đề gì về bài hát từ tất cả các tác giả. Kể cả bây giờ cũng không có vấn đề gì về bản quyền. Chúng tôi đã nhận được khiếu nại rằng có vấn đề liên quan đến bản quyền. Chúng tôi muốn thông báo rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì bản quyền âm thanh tương ứng vẫn thuộc về Butter.”

Phía BTS khẳng định không có bất kì vấn đề nào xảy ra với bản quyền ca khúc hit Butter

Trước đó, cư dân mạng cũng đã được một phen xôn xao trước các bài đăng chỉ ra sự giống nhau giữa Butter và nhạc nền của tựa game Nhật Bản mang tên Monster in My Pocket ra mắt từ năm 1992. Tuy nhiên, người sáng tác nhạc nền của tựa game là nhạc sĩ Kozo Nakamura đã lên tiếng về tranh cãi này thông qua một bài chia sẻ trên blog cá nhân, khẳng định bản thân không hề đưa ra tuyên bố cáo buộc BTS đạo nhạc.

Butter cũng từng dính nghi vấn đạo nhái nhạc nền của tựa game Monster In My Pocket

Như nhiều người đã biết, sau thành công của Dynamite thì vào tháng 05/2021, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS đã phát hành Butter – sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Anh thứ hai của mình. Không ngoài dự đoán, Butter sau khi được ra mắt đã ngay lập tức thu về những thành tích đáng kinh ngạc, thiết lập nên nhiều kỉ lục vô tiền khoáng hậu dành cho nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc và khiến cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ.