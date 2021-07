Thông tin về tình hình sức khỏe của diễn viên Ji Chang Wook sau khi xác nhận dương tính với COVID-19

Cách đây ít giờ, một quan chức tới từ công ty quản lý của nam diễn viên Ji Chang Wook – người đã quen mặt với khán giả Việt Nam thông qua các bộ phim như Hoàng Hậu Ki, Mật Vụ K2, Bốn Chàng Quý Tử, v.v… – đã xác nhận việc nam thần của làng phim ảnh Hàn Quốc nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nam diễn viên Ji Chang Wook

Được biết, Ji Chang Wook nhiễm bệnh trong quá trình quay phim và đã được đưa đi cấp cứu ngay khi đang làm việc tại phim trường. Vì sự việc này mà hiện tại, đội ngũ sản xuất bộ phim The Sound Of Magic của Netflix đã chính thức tạm ngừng công việc đồng thời tạo điều kiện cho toàn bộ các diễn viên khác cũng như nhân viên trong đoàn đi làm xét nghiệm. Ngoài ra, bên phía bộ phim cũng được cho là đang chuẩn bị các biện pháp bổ sung để xử lý tình huống không may này.

Về phía Ji Chang Wook thì cũng theo cơ quan quản lý, nam diễn viên không gặp vấn đề gì đặc biệt về sức khỏe cũng như đang được cách ly, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch.

Ji Chang Wook là diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam qua các bộ phim như Hoàng Hậu Ki...

... hay Mật Vụ K2 (đóng cùng mỹ nhân YoonA của SNSD)

Sự lây lan của COVID-19 đang gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc khi đã có một số lượng lớn những người nổi tiếng, đội ngũ sản xuất đông đảo của nhiều bộ phim và chương trình truyền hình lần lượt xác nhận các ca dương tính với chủng virus nguy hiểm này. Hậu quả nhãn tiền để lại chính là một loạt các chương trình giải trí, phim truyền hình, phim điện ảnh bị ngừng quay hoặc ngừng phát sóng.