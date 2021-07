VĐV trẻ tuổi nhất đạt HCV Olympic của Hàn Quốc: Tập luyện 16 giờ mỗi ngày dù phải tự chăm cha ốm

Vào ngày 24/6 vừa qua, vận động viên bắn cung Kim Je Deok của Hàn Quốc đã giành được huy chương vàng nội dung bắn cung trong khuôn khổ Olympic Tokyo 2020. Được biết, nam vận động viên đã đạt được thành tích này ở tuổi 17, trở thành người trẻ tuổi nhất từng bước lên đỉnh cao ở môn bắn cung của một kì thế vận hội. Còn nhớ, trong phần trao huy chương, Kim Je Deok đã khiến nhiều người xúc động khi nghiêm chỉnh bỏ mũ ra để cúi chào quốc kỳ Hàn Quốc, cùng thời điểm quốc ca được vang lên.

Cung thủ tuổi teen Kim Je Deok, người đã vượt kỷ lục gia thế giới để giành HCV Olympic

Với thành công nổi bật cùng hành động đầy chuyên nghiệp của mình, Kim Je Deok hiện đang nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của đông đảo người dân Hàn Quốc. Đặc biệt, chàng trai trẻ càng thu hút thêm rất nhiều sự chú ý khi hoàn cảnh gia đình của anh – một trong những động lực to lớn nhất khiến nam vận động viên trẻ luôn luôn nỗ lực hết mình – được nữ huấn luyện viên Hwang Hyo Jin, người đã huấn luyện Kim Je Deok trong hai năm qua, tiết lộ với truyền thông thông qua một cuộc phỏng vấn.

Được biết, trước khi đạt được thành tích như hiện tại, Kim Je Deok đã phải nghỉ thi đấu một thời gian do chấn thương vai, thường xuyên phải tự động viên chính mình bằng cách hét to hai chữ “cố lên” trước khi bắt đầu tham gia thi đấu ở bất kì đấu trường nào. Hwang Hyo Jin chia sẻ: “Cậu ấy hét to “Cố lên!” để giúp bản thân trở nên bình tĩnh hơn.” Qua câu chuyện này có thể thấy, ngay từ khi còn rất trẻ, Kim Je Deok đã phải trải qua quá trình luyện tập gian khổ cũng như chịu đựng rất nhiều căng thẳng trong suốt một khoảng thời gian dài.

Kim Je Deok gánh trên vai rất nhiều áp lực

Tuy vậy, đáng quan tâm hơn cả có lẽ vẫn là những tâm sự của nữ huấn luyện viên về hoàn cảnh gia đình của cậu học trò nhỏ: “Cậu ấy không có mẹ và phải một mình chăm sóc người cha ốm yếu. Chính vì vậy mà tôi luôn cố gắng giúp đỡ thằng bé nhiều nhất có thể.” Ngoài ra, Hwang Hyo Jin cũng bày tỏ ý kiến cho rằng, sở dĩ Kim Je Deok có thể làm tốt như vậy là vì hoàn cảnh gia đình có phần khó khăn của cậu ấy.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải một mình chăm sóc cha bị ốm nhưng Kim Je Deok vẫn đạt thành tích xuất sắc đáng ngưỡng mộ

Sau khi biết được câu chuyện này, đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc đã rơi nước mắt đồng thời gửi tới nam vận động viên trẻ nhiều thông điệp cổ vũ.

“Anh ấy thật tuyệt vời!”

“Cậu ấy đã trưởng thành thật tốt.”

“Người cha của cậu ấy hẳn phải rất tự hào cho mà xem.”

“Tôi hi vọng cậu ấy sẽ lại giành được HCV trong giải đấu tiếp theo mà cậu ấy tham dự.”