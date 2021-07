Kể từ lùm xùm với bà Phương Hằng nổ ra, NS Hồng Vân trở nên kín tiếng hơn trên mạng xã hội. Có chăng chỉ xuất hiện để đăng tải các dự án nghệ thuật hoặc động viên bà con trong những ngày dịch bệnh Covid -19 đang diễn ra căng thẳng.

Hồng Vân gửi lời chúc mừng sinh nhật Quyền Linh

Mới đây, Hồng Vân đã chịu “xuất đầu lộ diện” nhưng là để gửi lời chúc mừng sinh nhật Quyền Linh. Hai nghệ sĩ từng có nhiều năm cộng tác và là bạn bè thân thiết nên hành động của Hồng Vân nhận được nhiều sự tung hô của khán giả. Thế nhưng, dòng trạng thái của nữ nghệ sĩ lại đặc biệt gây chú ý.

NS Hồng Vân viết: “Hôm qua 28/7 là sinh nhật ông mối Quyền Linh. Vào lúc 21 giờ đêm, tôi điện thoại chúc mừng sinh nhật thì nhận được câu trả lời này. Bà mai cảm ơn và ngưỡng mộ ông mối lắm. Hẹn gặp ông mối sau dịch với chương trình ‘Bạn muốn hẹn hò’ nha”.

Đính kèm lời sinh nhật là video MC Quyền Linh đang lái xe chở hàng trăm chiếc bánh tét gửi tới bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Sài Gòn trong những ngày thành phố mang tên Bác đổ bệnh. “Bây giờ, mình vẫn còn mấy trăm đòn bánh tét cần phải trở để đưa đến những người đang cần nó. Trời vẫn đổ mưa nhưng ta vẫn đi. Ai ở nhà, ở đâu thì ngồi yên đó, Quyền Linh sẽ mang bánh tét đến nơi”, nam MC của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng chia sẻ.

Hóa ra đó là lý do mà khi Hồng Vân gọi điện chúc mừng sinh nhật Quyền Linh sang tuổi 52 đã phải ngưỡng mộ và xúc động vô cùng trước nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng tiến vào tâm dịch để tiếp viện đồ ăn cho bà con. Xuyên suốt quãng thời gian làm nghệ thuật, Quyền Linh luôn chứng tỏ bản thân là một người có tâm, có tầm, xứng đáng là “MC của người nghèo” khi hết lòng giúp đỡ, cố gắng không để ai bị bỏ lại.

Sài Gòn "đổ bệnh", Quyền Linh nỗ lực đi cứu trợ lương thực, thực phẩm tới bà con có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày qua, mỗi ngày TP HCM đều tăng đến hàng ngàn ca nhiễm, F0 lang thang khắp cộng đồng nên chỉ 1 giây phút thiếu sót, bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc phải Covid -19. Vậy nên, đa số sẽ lựa chọn ở nhà, vừa để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình mà còn là cách để khiến dịch bệnh không thể lây lan trong cộng đồng. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, Quyền Linh vẫn đi từng ngõ hẻm để cứu trợ lương thực, rau củ, vật dụng thiết yếu cho những người dân nghèo cần nhận sự giúp đỡ.

Ngoài đời, Quyền Linh và Hồng Vân là những người bạn thân thiết

Dưới bài viết, công chúng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Quyền Linh và cảm thấy ngưỡng mộ trước tấm lòng như Phật sống của anh. Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình bạn của Quyền Linh và Hồng Vân.

Cách đó không lâu, Hồng Vân dính ồn ào với "bà trùm Đại Nam" Nguyễn Phương Hằng

Thời gian trước, đôi bạn cùng tiến đều dính phải ồn ào quảng cáo thực phẩm kém chất lượng song Quyền Linh đã lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi tới khán giả. Còn về phía Hồng Vân, dù đứng ra đính chính nhưng ồn ào với bà Phương Hằng và nghi vấn gọi người hâm mộ bằng những từ ngữ khó nghe khiến sự nghiệp bị chững lại.