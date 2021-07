Tối muộn 30/7, cái tên “Hot girl Hà Thành” Lê Phương Anh bỗng dưng nóng hơn bao giờ hết trên mạng xã hội. Được biết, cô nàng này sinh năm 1997, tại Hà Nội, từng được báo Trung ca ngợi hết lời là “vẻ đẹp ngàn năm có một”.

Vẻ ngoài xinh như mộng của Lê Phương Anh

Nổi tiếng thường đi kèm với tai tiếng, Lê Phương Anh liên tiếp dính vào những nghi án lộ clip nóng, đánh ghen tại phố cổ, quảng cáo game chơi bài online,... Dù những tin tức này chưa được xác thực nhưng cũng khiến nàng hot girl “lao đao”. Bỏ ra những tin đồn, không thể phủ nhận, Phương Anh đẹp theo cách riêng của minh, gương mặt trong trẻo, thanh thuần nhưng thân hình lại nóng bỏng, chuẩn chỉnh từng chân milimet.





Ngoài đời, Lê Phương Anh cũng chuộng phong cách sexy, "kín kín hở hở"



Đương nhiên, sở hữu hình thể quyến rũ, vòng 1 căng tràn sức sống, Lê Phương Anh thường xuyên diện những trang phục táo bạo. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những tấm hình mặc bikini, hay hở bảo để khoe trọn đôi gò bồng đảo. Cũng bởi sở thích này, cô từng tự đẩy bản thân vào muôn vàn tình huống “dở khóc dở cười” bởi những chiếc áo phản chủ.

Đang livestream, Lê Phương Anh bất ngờ tụt áo, lộ nguyên vòng 1

Gần đây, dân mạng bất ngờ dậy sóng trước hàng loạt clip hở ngực táo bạo trong các buổi livestream của Lê Phương Anh. Đỉnh điểm, trong 1 buổi giao lưu với khán giả, nàng hot girl vô tình để tụt dây áo, làm lộ nguyên đôi gò bồng đảo khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Dù sau đó đã chỉnh trang lại, kèm xóa sạch đoạn clip nhưng hình ảnh “lầm lỡ” ngày nào đã kịp thời ghi lại.

Trong những lần livestream, Lê Phương Anh cũng thường xuyên vô tình lẫn cố ý để lộ vòng 1 căng đầy hoàn hảo

Không chỉ đoạn video này, họ cũng “khai quật” lại những video livestream khác của Lê Phương Anh và đều có chung 1 màu như những lần trước. Dù vậy, phong cách quyến rũ của cô lại là nam châm hút fan hâm mộ. Dưới những loại bài video này, dân tình dành nhiều lời khen cho cô.

Nếu không mặc áo lộ vòng 1 thì Lê Phương Anh cũng có cách khoe vòng 3 căng tròn

Liên quan đến nghi vấn lộ clip nóng 2 phút của Lê Phương Anh tràn lan trên mạng xã hội, hiện phía cô nàng 9X vẫn chưa có bất cứ động thái hay phát ngôn nào về vụ việc. Tuy nhiên, loạt từ khóa liên quan đến Lê Phương Anh như “clip Lê Phương Anh”, “Lê Phương Anh là ai”, “hot girl Lê Phương Anh”... bất ngờ đạt lượng tìm kiếm đột biến trên Facebook và Google.