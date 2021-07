Clip Mạnh Con Phú Thọ đánh bạn, bị 'ăn ngay' còng số 8, người yêu ở nhà phản ứng ra sao

Mới đây, một đoạn clip về ‘giang hồ’ ngoài đời thực đang được lan truyền mạnh mẽ. Theo đó, ‘nam chính’ trong video sinh năm 2005, có biệt danh là Mạnh Con, sinh sống tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bởi lẽ này, khi sự việc nổ ra, dân tình liền gọi anh chàng bằng biệt danh Mạnh Con Việt Trì hoặc Mạnh Con Phú Thọ.

Chàng trai sáng nhất hôm nay - Mạnh Con đến từ Việt Trì, Phú Thọ

Trong đoạn video được tung ra, ghi lại cảnh nam sinh này cầm gậy đánh mạnh vào một người đang nằm dưới đất. Từng phát đánh ‘như trời giáng’ khiến người chịu đòn chỉ có thể ôm đầu, không có cơ hội phản kháng. Thậm chí, người này đã quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn không hề được nương tay.

Hình ảnh Mạnh Con tấn công bạn bè bằng gậy gộc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi hành hung, bạn nam này còn ngang nhiên nhắn tin với bạn khoe ‘chiến tích’ của mình. Mạnh chấp nhận mức án tù 2-3 năm và khẳng định sau khi ra tù sẽ tiếp tục đi ‘phang nhau’ tiếp mà không hề hối cải.

Mạnh Con Việt Trì sau khi "đục thẳng mặt" người khác, vẫn vui vẻ khoe thành tích với bạn

Được biết, hiện thanh niên này đã được công an tỉnh Phú Thọ mời lên phường làm việc và vòng tay số 8 sáng chói đã được còng vào cổ tay. Trước ồn ào này, dân tình nhốn nháo đi tìm người yêu của Mạnh Con - nữ sinh H.P xem cô bạn này có phản ứng thế nào khi hay tin người tình bị lên phường uống chè. Không quá bất ngờ khi cho đến thời điểm hiện tại, H.P vẫn giữ im lặng, hoàn toàn không phát ngôn gì về vụ ồn ào này.

Hình ảnh bị còng tay được cho là của Mạnh Con được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, cô cũng không thoát khỏi sự trêu đùa của hội bạn khi mọi người thi nhau gắn thẻ tên dưới những bài viết mỉa mai chuyện tình cảm với Mạnh Con. Trước đó, khi sự việc được lan rộng trên mạng xã hội, H.P vẫn tỏ ra chung thủy, chờ đợi Mạnh Con trở về để đoàn tụ, bất kể anh chàng này có dính án chung thân hay không.

H.P không tránh khỏi những lời chọc ghẹo của bạn bè trên mạng xã hội khi clip Mạnh Con đấm thùm thụp vào người khác bị tung ra

Ảnh chụp chung vẫn được cô bạn giữ nguyên

Vững tâm chờ Mạnh Con Phú Thọ trở về

Vẻ ngoài xinh xắn của H.P - người yêu của Mạnh Con Việt Trì

Hiện vụ việc vẫn đang gây ồn ào trên mạng xã hội và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt bởi tính thời sự của vụ việc và thái độ sống của không ít thanh niên trẻ hiện giờ.