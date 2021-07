Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước clip một người phụ nữ đứng tuổi đang đạp xe trên đường thì bị công an tuýt còi kiểm tra giấy thông hành. Trước màn “đột kích” đầy bất ngờ, cụ bà tỏ vẻ bối rối nhưng vẫn nhanh chóng đưa gửi lực lượng chức năng một tờ giấy. Tuy nhiên, hài hước là mở ra lại là tờ giấy ghi đề.

Your browser does not support HTML5 video.

Cứ tưởng thông chốt thành công, người phụ nữ bị tóm lại kiểm tra giấy thông hành

Thế nhưng, trong lúc quẫn trí lại đưa nhầm tờ ghi đề

“Đây là số đề chứ có phải giấy thông hành đâu vậy trời”, lực lượng chức năng phải thốt lên. Ngay lập tức, người phụ nữ này liền đáp lại: “Đưa lộn chút xíu, làm gì căng” và đưa giấy thông hành “hàng thật chính hãng”.

Dù sau đó đã xuất được giấy thông hành nhưng chị vẫn phải ngậm ngùi "quay xe" cho chưa đến lượt ngày

Xui xẻo thay, dù trình đủ giấy tờ thông hành song chị vẫn phải quay về bởi chưa đến lượt ngày được ra chợ. “Ngày 29, bữa nay mới 28. Cô đi ngày chẵn. Cô phải đi về nhé”, người chiến sĩ này cho hay.

Người phụ nữ buồn rầu đi về do vé đi chợ chưa đến lượt ngày

Trong lòng không muốn nhưng sau khi bị yêu cầu “quay xe”, người phụ nữ này đã lập tức đi về. Đoạn video được chia sẻ khiến cộng đồng mạng được dịp bàn tán rôm rả. Không ít người phải cười chảy nước mắt trước màn “đãng trí” của cụ bà này. Chắc hẳn lúc bị lực lượng chức năng “tuýt còi”, bà đã rối bời, lo lắng lắm nên mới có màn xuất trình giấy tờ hài hước đến vậy. Hiện, video này đang rần rần trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.