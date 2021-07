Hậu lùm xùm với Hồ Văn Cường, Phi Nhung hân hoan khoe đã góp được 1 máy thở cho TP HCM

Cách đây ít phút, Phi Nhung đã chia sẻ thông tin trên trang fanpage để kêu gọi nhân dân cùng ủng hộ quỹ cộng đồng “Help Vietnam Breathe - Vì nhịp thở Việt Nam” nhằm mua tặng máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid -19. Đây là một chương trình kết hợp giữa các nghệ sĩ với cầu thủ bóng đá để tạo nên 1 chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa giữa tình hình dịch bệnh đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Phi Nhung đăng tải thông tin kêu gọi chung tay ủng hộ tiền mua máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid -19

Trên trang fanpage, Phi Nhung hân hoan khoe bản thân đã đóng góp được 1 máy thở cho Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM và mong muốn có thể lan tỏa hành động thiện nguyện này tới đông đảo người dân. Nguyên văn chia sẻ của nữ ca sĩ:

“‘Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp Thở Việt Nam’ là dự án cộng đồng mà mình cùng các anh chị em nghệ sĩ và các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam, phối hợp cùng tổ chức Vinacapital Foundation, vì muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay góp sức ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch.

Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, mình thấy số lượng ca mắc sao mà ngày càng cao quá, nhiều như vậy thì làm sao các bệnh viện có đủ thiết bị y tế, đặc biệt là máy trợ thở cho những trường hợp nặng đây?

Mình mong muốn được cùng cộng đồng fan của mình nhân rộng lời kêu gọi này đến tất cả mọi người, những người con của Việt Nam mình ở hậu phương cùng chung tay góp một phần công sức để quỹ có đủ kinh phí cho đợt đầu tiên này có thể nhập về những thiết bị y tế, đặc biệt là máy trợ thở cho các bệnh viện tuyến đầu.

Nếu số tiền quyên góp vượt hơn dự kiến, sẽ được quỹ tiếp tục dùng cho việc mua các trang thiết bị y tế cần thiết như đồ bảo hộ, dụng cụ vệ sinh để các y bác sĩ an tâm chữa bệnh cho mọi người.

Mọi sự chung tay đóng góp của chúng ta dù là nhỏ nhất cũng đều thực sự vô cùng đáng quý. Mọi người cùng mình ủng hộ quỹ “Help Vietnam Breathe – Vì Nhịp Thở Việt Nam” nhé!

Việt Nam ơi! Cố lên!

Sài Gòn ơi! Mau khỏe nhé!

Mọi sự đóng góp vui lòng gửi về:

Beneficiary’s name/ Tên tài khoản: THE VINACAPITAL FOUNDATION

Beneficiary’s account No./ Số tài khoản: 007 100 574 4984 (VND) – 007 137 060 7587 (USD)

Name of the bank/ Tên ngân hàng: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) - Ho Chi Minh Branch / NH TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Bank’s address/ Địa chỉ ngân hàng: 8 Nguyen Hue Street, District 1, HCMC / 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Swift code: BFTVVNVX007

Transfer note/ Thông tin chuyển khoản: Name + Phone number + Help VN Breathe / Tên người chuyển khoản + Số điện thoại + Help VN Breathe”.

Hình ảnh Phi Nhung trong dự án thiện nguyện này

Nữ ca sĩ hân hoan khoe nhận được thư cảm ơn của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Hành động của Phi Nhung nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Đây là lần hiếm hoi kể từ lùm xùm với con nuôi Hồ Văn Cường nổi lên, giọng ca Bông Điên Điển không phải nhận bất cứ chỉ trích, mỉa mai nào. Đông đảo người hâm mộ dành nhiều lời khen có cánh cho cô và cho rằng, đã là con của Phật, “thanh giả tự thanh”, những hành động thiện nguyện của cô luôn được chứng nhận.

Được biết, tham gia hoạt động lần này còn có Ngô Thanh Vân, Xuân Lan, Nam Trung, Tóc Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, Đồng Ánh Quỳnh, Song Luân, BB Trần,... cùng 1 số cầu thủ đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu,...

Quỹ “Help Vietnam Breathe - Vì nhịp thở Việt Nam” được thành lập bởi sự kêu gọi của các nghệ sĩ, cầu thủ đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là tổ chức VinaCapital Foundation

Quỹ cộng đồng này được thành lập bởi tổ chức VinaCapital Foundation và các nghệ sĩ, cầu thủ với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Sau khi dự án được khởi động, đã thành công kêu gọi được 5 máy thở được sản xuất tại Mỹ.

Nếu kêu gọi được đủ số máy thở như mong muốn, quỹ cộng đồng này sẽ hướng tới việc mua đồ bảo hộ, các trang thiết bị y tế cho các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên trong mùa dịch này. Dự kiến, trong tương lai gần, quỹ sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để phân bố các thiết bị y tế tới các bệnh viện điều trị Covid -19.