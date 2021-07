TP HCM đang giãn cách xã hội để chống dịch. Đường phố vắng vẻ, ban ngày đã chẳng có người đi, đêm đến lại càng không. Người dân lao động cũng vì thế mà ảnh hưởng kinh tế nặng nề, oằn mình vì dịch giã.

Bởi lẽ này, nhiều nhà hảo tâm đã đứng lên kêu gọi giúp đỡ những người dân Sài Gòn có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này, các nghệ sĩ Việt cũng nâng cao vai trò khi thường xuyên viết bài tuyên truyền, nhắc nhở người dân hãy ở nhà, chỉ ra đường khi thực sự có việc để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Ca sĩ Phi Nhung cũng là một trong những nghệ sĩ luôn chia sẻ những thông điệp tích cực, ý nghĩa trong những ngày dịch Covid -19 căng thẳng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ một đoạn video cùng bố mẹ Hồ Văn Cường chuẩn bị đồ tiếp viện cho bà con Sài Gòn. Trong video, Phi Nhung hào hứng giới thiệu bố mẹ ruột và con nuôi nhưng vô tình tiết lộ tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường khiến cộng đồng mạng vô cùng sửng sốt.

Mẹ Hồ Văn Cường cùng những thành viên trong gia đình Phi Nhung chia gạo để phân phát, cứu trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Mở đầu video, giọng ca Bông Điên Điển quay chị Thu - mẹ ruột của Á Quân Vietnam Idol Kids 2016 và yêu cầu chị gửi lời chào tới dân mạng. Chị Thu cũng vui vẻ chào hỏi và gửi lời động viên tới bà con nhân dân trên cả nước. Chưa dừng tại đó, Phi Nhung lại tiếp tục lia máy quay về phía anh Mười - bố của Hồ Văn Cường và nhận được lời chào hỏi vui vẻ từ người đàn ông này.

Bố Hồ Văn Cường cũng chung tay góp sức cho dự án thiện nguyện này

Thái độ vui vẻ, thân thiện của bố mẹ nam ca sĩ cũng đủ thấy sự thân thiết, gắn bó của đôi bên trong suốt thời gian qua. Dù lùm xùm có nổ ra, cả gia đình Hồ Văn Cường vẫn hạnh phúc, thoải mái sống tại nhà Phi Nhung, điều này phần nào chứng minh cho sự “trong sạch” của nữ ca sĩ sinh năm 1972 này.

Phi Nhung tiết lộ, hiện cả ngày nam ca sĩ chỉ ăn, ngủ, không chịu giúp mọi thành viên trong gia đình

Hơn cả, trong quá trình cô tương tác với các thành viên xuất hiện trong video, đã để lộ hiện trạng cuộc sống của Hồ Văn Cường. “Đây là hai vợ chồng, bố mẹ của Hồ Văn Cường. Còn Hồ Văn Cường chỉ lo ngủ tối ngày. Ngủ sáng, ngủ đêm, ngủ trưa, ngủ chiều, thậm chí không xuống ăn cơm. Nói thẳng cho mọi người biết là không chịu làm cái gì”, Phi Nhung chia sẻ.

Chị Thu gửi lời chúc tới toàn thể người dân trên cả nước, luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid -19

Cô cho biết, hiện đang cùng các thành viên trong gia đình chia gạo để lên đường tiếp tế lượng thực, rau củ, cùng đồ dùng thiết yếu cho người dân Sài Gòn. Cuối cùng, Phi Nhung cũng “rủ” mẹ Hồ Văn Cường gửi những lời động viên ấm áp tới mọi nhà trong những ngày dịch bệnh hoành hành này.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, chỉ sau vài phút đăng tải, clip này đã “không cánh mà bay” khiến dân mạng hoang mang. Người thì cho rằng, chắc Phi Nhung “chột dạ” điều gì không tốt đẹp nên mới cần gấp rút “che giấu”. Ngược lại, không ít nhận định, vì trong đoạn clip trực tiếp nhắc đến Hồ Văn Cường nên cô đã chọn cách xóa đi thay vì để mọi người xuyên tạc, biến tấu ý thành một lùm xùm không đáng có.

Drama của Hồ Văn Cường và Phi Nhung ồn ào đến mức nam ca sĩ và gia đình phải "xuất đầu lộ diện" trước công chúng để gửi lời xin lỗi

Trong thời gian qua, dân mạng được 1 phen bàn tán rôm rả trước drama dài không hồi kết giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường. Giọng ca nhí này từng nhiều lần nhắn tin với 1 người chị thân thiết và gọi nhà Phi Nhung là động quỷ còn bố mẹ đang bị “dạy hư” để có thói sống xa hoa, lệch lạc, tố bị ăn chặn tiền cát xê. Trước những cáo buộc, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận. Còn Hồ Văn Cường cũng thể hiện sự hối hận vì vội tin lầm một người xấu, làm ảnh hưởng hình tượng của mẹ nuôi, qua đó cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Phi Nhung, đã luôn dìu dắt, tha thứ.

Thực tế, chưa rõ sự thật ra sao. Ai cũng mong phía Phi Nhung sớm có thông tin chính xác của phát ngôn này để khỏi phải “đoán già đoán non”.