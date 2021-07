Có thể nói, trong suốt thời gian qua, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ Việt tích cực trong các công tác thiện nguyện, giúp đỡ người dân gặp khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, ảnh hưởng nặng nề tại TP HCM bởi đại dịch Covid -19.

Trong những ngày qua, vợ chồng Việt Hương "miệt mài" làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch

Nữ nghệ sĩ và ông xã Hoài Phương miệt mài đứng ra ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như tự tay nấu cơm, làm bánh gửi cho bà con khu bị phong tỏa và các bệnh viện… Mới đây, khi người dân Sài Gòn rơi vào cảnh “khát rau”, khắp các siêu thị chỉ thấy các kệ hàng trống trơn, đố ai tìm được miếng thịt cá hay rau củ quả nào, Việt Hương đã mua hẳn 1 xe tải rau từ Lâm Đồng về để hỗ trợ.

Nữ nghệ sĩ vui mừng khi mua thành công hàng loạt rau củ xanh để hỗ trợ bà con tại TP HCM

Trên trang fanpage, Việt Hương hào hứng chia sẻ: “Mua xong lên xe rồi mừng quá, rau, củ tuyển ko, rồi 3 ông khuân rau tối về tới Sài Gòn tôi hôn 1 cái. Rau chuyển về từ Lâm Hà, Lâm Đồng về cả nhà nhé 12 giờ đêm nay xe tới.

Cám ơn bạn Mộng Tuyền! Không biết nói sao luôn á đi lựa nhà vườn mua cho rẻ giùm chị Hương, tặng thêm 3 bao đu đủ, bơ cà chua... Làm tấm băng rôn treo lên tinh thần cho bác tài về cho lẹ. Trân trọng những lúc này có người giúp đỡ chị cám ơn em lần nữa.

17 khu căn cứ cách ly sẽ có rau, củ, bánh riêng 1000 cái,sữa, trứng...

Chú ý: trên giấy 2 quả sầu riêng là tôi biết chắc chắn tặng ông Phương để khui cho chị Hương ăn, tôi cười chảy nước mắt”.



Không chỉ vui mừng vì san sẻ được thực phẩm xanh tới bà con mà Việt Hương còn “khoái trí” ra mặt khi được tặng miễn phí 2 trái sầu riêng yêu thích. Dưới bình luận, nữ diễn viên cũng đăng tải clip hành trình chuyển rau xuống xe, xếp ngay ngắn để chờ gửi đến tay bà con.

Clip Việt Hương giỡ các loại rau củ chờ phân phát ủng hộ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid -19

Hoan hô hành động trượng nghĩa, cứu giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có cơm ăn, cháo húp trong những ngày dịch bệnh diễn ra căng thẳng

Hành động của cô nhận được nhiều lời tuyên dương, khen ngợi. Dù lần từ thiện này, Việt Hương trực tiếp bỏ tiền nhưng vẫn chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân nhằm minh bạch mọi khâu và đặc biệt, người dân có thể cập nhật tình hình cụ thể để đến điểm nhận quà.