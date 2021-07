Thiếu mẹ Mai Phương, bé Lavie được Ốc Thanh Vân đưa đi tiêm chủng: Cô bé quấn quýt bảo mẫu không rời

Tình bạn đẹp giữa Ốc Thanh Vân và Mai Phương vốn không còn là điều mới lạ với khán giả Việt. Kể từ khi khỏe mạnh đến lúc phát hiện bệnh nan y và ra đi vĩnh viễn, Ốc Thanh Vân luôn bên cạnh và hỗ trợ em gái kết nghĩa hết mình.

Ốc Thanh Vân không quản khó khăn để đưa Mai Phương đi chùa cầu phúc

Thậm chí, nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng phải thể hiện sự ngưỡng mộ với tình bạn của Ốc và Mai Phương. NSND Hồng Vân cảm thán:"Mai Phương luôn may mắn vì có Ốc!" hay MC Quỳnh Hoa cũng xúc động: "Bé Phương may mắn vì có em, có Trương Bảo Như luôn bên cạnh! Hãy nghĩ là Phương đã được giải thoát, em ấy sẽ chìm trong giấc ngủ êm đềm nhất.... chúng ta làm được gì cho Lavie sẽ làm hết sức để mẹ Lavie có thể an lòng!".

Bài chia sẻ của Ốc Thanh Vân

Vậy nên khi nữ diễn viên nằm xuống, Ốc Thanh Vân đã thay bạn gánh trách nhiệm làm mẹ, luôn chăm sóc bé Lavie, coi như con ruột. Như mới đây, cô đã đưa cả chồng, các con và con gái của Mai Phương đi chích ngừa. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lật Mặt 5 viết: “Đưa anh Trí rùa và các em đi chích ngừa. Coca: Viêm não Nhật Bản, Cola: Viêm gan A-B + Thuỷ đậu, Cacao: Phế cầu phổi, Lavie: Thuỷ đậu + Não mô cầu”.

Lavie ( ngoài cùng bên phải) chăm chú xem các các anh chị chích ngừa

Cùng các con của Ốc Thanh Vân chờ cân đo cân nặng và chiều cao

Trong loạt hình đăng tải, Lavie trông phổng phao, vui vẻ hòa nhập cùng các con của Ốc Thanh Vân. Có vẻ như, cô bé với gia đình của nữ diễn viên không hề có sự ngại ngùng nào, gắn kết như 1 gia đình. Đặc biệt, Lavie luôn nũng nịu, ôm chặt lấy bảo mẫu Mị Châu - người chăm sóc cô bé từ nhỏ và được Phùng Ngọc Huy đặc cách nhờ vả khi chưa thể về Việt Nam đón con.

Cô bé ôm chặt lấy bảo mẫu khi chuẩn bị được tiêm

Ý kiến của dân mạng

Nhìn những hình ảnh này, dân mạng hết sức xúc động, đồng loạt gửi lời chúc tới con gái Mai Phương, mong cô bé sẽ sống 1 đời bình an, sẽ có mẹ ở trên trời xanh dõi theo, bảo vệ.