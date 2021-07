Dương Minh Tuyền bị bắt ở quán Karaoke, loạt quá khứ huy hoàng được dân mạng thi nhau ‘đào’ lại

Có thể nói, Dương Minh Tuyền là “đàn anh” của hiện tượng “giang hồ mạng” Khá Bảnh. Anh hay được gọi với cái tên Tuyền Mốc hay Tuyền Mốc Bắc Ninh, nổi lên qua các video thể hiện đẳng cấp, nói tục, chửi bậy, góp mặt trong đủ thứ chuyện trên đời được đăng tải lên Youtube. Nhân vật này còn được mệnh danh là “thánh chửi”, có hình mẫu “giang hồ đất cảng”, tuyên bố sẽ “giã thẳng mặt” những ai dám động đến mình.

Thông tin "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền bị bắt gây chấn động mạng xã hội

Thế nhưng, có vẻ anh chàng này sẽ không có cơ hội để thực hiện lời tuyên bố này của mình bởi mới đây, Công an Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, họ đang củng cố hồ sơ để xử lý 13 người tụ tập sử dụng chất cấm trong quán karaoke trên địa bàn. Đáng chú ý, là sự có mặt của Dương Minh Tuyền ( 35 tuổi, ở Bắc Ninh).

Thông tin này lập tức gây chấn động cộng đồng mạng. Loạt phốt của “thánh chửi” này lại được dân tình khai quật lại. Không ít người hả hê bởi anh chàng này trước khi bị công an “tóm” cũng có quá khứ huy hoàng, vào tù ra tội như đi chợ, không thì cũng chuyên môn dính phốt lừa đảo, chửi bới, dọa “giã” mọi người.

Ngược dòng quá khứ, một đêm đầu tháng 10/2016, Tuyền cùng nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke tại một quán bar trên địa bàn TP Bắc Ninh. Tại đây, anh đã xảy ra tranh cãi với một nữ phục vụ, trong cơn tức giận đã giật điện thoại và ném mạnh xuống sàn. Hậu quả là chiếc điện thoại bị hư hỏng nặng.

Chưa dừng tại đó, anh Hùng - bạn Tuyền đã nhặt lên và gửi lời xin lỗi cô nhân viên nọ và quay sang trách “thánh chửi”. Xui xẻo thay, trong cơn sôi tiết, Dương Minh Tuyền đã cầm chai bia táng thẳng đầu anh Hùng và xảy ra xô xát cực căng. Chưa dừng lại, Tuyền về nhà lấy súng và bắn lên trời 3 phát, vừa đi vừa chửi.

Vụ việc xảy ra đã giúp Dương Minh Tuyền được ngồi tù 32 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.

Sau khi trở về, “thánh chửi” vẫn chưa “chừa” mà còn phát huy tính cách “oái ăm” của mình một cách triệt để hơn. Hết chửi bới cô giáo cung Bọ Cạp, lại đến “hot boy xăm trổ” Lê Hoàng Anh lại đến CLB Manchester City khiến dân tình đau đầu, thì lại đến dọa nạt bất cứ ai ý kiến về hành động của mình. Không chỉ vậy anh còn ra MV âm nhạc trên Youtube cá nhân.

Dương Minh Tuyền trao tặng 10 triệu đồng cho nữ sinh bị đánh hội đồng ở lớp tại Hưng Yên

Chưa dừng lại, ngày 31/3/2019, “thánh chửi” gây chú ý khi đến nhà của nữ sinh bị 5 bạn cùng lớp hành hung ở Hưng Yên để trao tặng 10 triệu đồng giúp đỡ. Đón chào Dương Minh Tuyền lúc bấy giờ là lớp người hâm mộ hào hứng, nô nức, chẳng kém gì ngôi sao nổi tiếng trên thế giới. Dù hành động trao tặng tiền được dư luận đánh giá là “làm màu” song đó vẫn được coi là việc làm tử tế trong chuỗi ngày bê tha của “giang hồ mạng” này.

Do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền bị 2 đối tượng trả thù. May mắn do chỉ dùng súng hoa cải, không có thương vong gì

Đến ngày 4/1/2021, Dương Minh Tuyền lại dính vào lùm xùm bị 3 đối tượng đuổi bắn trên địa phận thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Được biết, nguyên nhân của vụ việc là do Dương Minh Tuyển có mâu thuẫn từ trước với đối tượng Hồ Văn Khoa, nhiều lần chửi bới, dọa nạt nhau trên mạng xã hội. May mắn, sự việc xảy ra khi không có ai trên ô tô nên tài sản của “thánh chửi” chỉ bị hư hỏng vài chỗ.

Dương Minh Tuyền lại bị dính phốt lừa đảo bán lan đột biến

Cứ ngỡ đến đây, Tuyền sẽ “tém tém” lại bớt, ngày 13/4, Dương Minh Tuyền lại bị tố lừa bán lan đột biến không chỉ cho người ngoài mà cả người thân cũng bị hại. Hình ảnh đoạn tin nhắn của anh và một số người khác bị lộ ra càng củng cố cho tin đồn này.

Thông tin này lúc bấy giờ càng khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi trước đó không lâu, chủ một vườn lan đột biến ở Hà Nội đã bỏ trốn và ôm theo 700 tỷ đồng đã từng khiến dân tình mất hết niềm tin.

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu", ngày 30/7, "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền bị bắt khi đang bay lắc tại 1 quán karaoke tại Ninh Bình

Sự việc trên không khiến Dương Minh Tuyền bị pháp luật sờ gáy nhưng sau khi bay lắc tại quán Karaoke, anh chính thức được mời về đồn, uống trà đàm đạo sự đời. Thế rồi, dư luận cũng mong kênh Youtube của Dương Minh Tuyền sẽ sớm bị xóa, những video ra vẻ trượng nghĩa, tự thay trời hành động, bất chấp vi phạm pháp luật sẽ được diệt trừ.