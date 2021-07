Thông tin tòa nhà Thuận Kiều Plaza, quận 5, TPHCM được trưng dụng làm Bệnh viện Dã chiến thu dung để điều trị Covid -19 hiện đang là thông tin hot nhất. Khắp các trang mạng xã hội đều bàn tán đề tài này rôm rả bởi trong gần 30 năm qua, tòa cao ốc này được mệnh danh là “3 cây nhang” giữa lòng Sài Gòn và gắn liền với những truyền thuyết rùng rợn.

Ngay sau khi nhận được thông tư từ thành phố, ngày 8/7, hàng chục công nhận được điều động đến tòa nhà này để thực hiện thi công gấp rút. Theo dự kiến, sau 1 tuần, bệnh viện dã chiến này sẽ được hoàn thành.

Thuận Kiều Plaza tọa lạc tại đường Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM

Nhắc đến Thuận Kiều Plaza, nếu chỉ gõ tìm kiếm trên google sẽ chỉ thấy hình ảnh của 3 tòa nhà to đùng, hoành tráng tọa lạc tại Quận 5, TPHCM mà ít ai biết, những câu chuyện ma mị ẩn phía sau. Với người dân Sài Gòn, Thuận Kiều Plaza là một địa điểm vô cùng nổi tiếng với những truyền thuyết “rợn tóc gáy” và mãi chưa tìm được câu trả lời.

Sừng sững tọa lạc 3 tòa nhà giữa lòng Sài Gòn khiến người dân nơi đây ví như "3 cây nhang"

Năm 1994, công ty TNHH MTB Xây dựng TM Sài Gòn 5 ký hợp đồng với King Harmony Int MTV liên doanh xây dựng cao ốc thương mại Thuận Kiều Plaza trên diện tích 9971 mét vuông với 3 tòa tháp, độ cao 110 mét tại số 190 Hồng Bàng, Quận 5, TP HCM. Được biết, chi phí cho dự án này là 55 triệu USD.

Nội thất bên trong xập xệ của Thuận Kiều Plaza cũng là 1 trong những điểm trừ của tòa nhà này

Dù tọa lạc tại địa điểm sầm uất song tòa nhà này vô cùng âm u, mọi hoạt động vắng lặng đến khó hiểu. Nhiều người từng đến đây ở, hay ghé chơi đều kể lại thường xuyên nghe thấy tiếng người rì rầm, vòi nước thường xuyên bị mở, đồ đạc cũng bị giấu mất thường xuyên, đêm đêm sẽ thấy bóng đen lập lờ xuất hiện. Dù hàng nghìn câu chuyện nổ ra song chưa ai thật sự kiểm chứng những lời đồn vô căn cứ này. Bởi lẽ này mà dân Sài Gòn “ưu ái” gọi Thuận Kiều Plaza bằng cái tên như ngoại hình là “Cao ốc 3 cây nhang”.

Tòa cao ốc thuở còn ban sơ

Thế nhưng, giải thích nguyên nhân Thuận Kiều Plaza luôn vắng vẻ, tiêu điều đến lạ này, các chuyên gia cho hay, tòa cao ốc này thuộc dạng căn hộ cho thuê, không phải ở sở hữu nên nhiều người nhận định, bỏ hàng tỷ đồng chỉ để thuê vài chục năm sau đó trả lại thì quá… phí tiền.

Không chỉ vậy, do chủ đầu tư thiết kế các căn hộ chật chội, như mô phỏng lồng chim với độ cao giữa các tầng là 2,7m, cầu thang bộ nhỏ, tối làm càng khiến chẳng ai muốn dọn về đây ở.

Và sau khi được tu sửa

Sau nhiều năm “ế chỏng vó” người vào ở, năm 2015, Thuận Kiều Plaza được công ty cổ phần đầu tư An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mua lại và được tân trang diện mạo. Sơn lên mình màu áo mới, sửa theo nhu cầu thực tế của người dân, sau 2 năm, TTTM The Garden Mall chính thức được khai trương với nhiều hoạt động giải trí như mua sắm, ăn uống, xem phim,... Đồng thời, 3 tòa tháp cao 33 tầng cũng được “thay tên đổi họ” thành The Garden Residence.