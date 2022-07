HLV Park Hang Seo hé lộ 2 lần phải đi cấp cứu đều liên quan đến các cầu thủ Việt Nam: Chuyện gì đây?

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi cũng như thực hiện các dự án cá nhân sau khoảng thời gian dài cầm quân Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Ông đã tham dự talkshow You Quiz On The Block và chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống lẫn công việc của mình.

HLV Park Hang Seo trong talkshow You Quiz On The Block

Ông Park kể lại: "Mẹ tôi vừa mừng thọ 100 tuổi. Chủ tịch nước Việt Nam đã mời tôi đến và gửi tặng mẹ tôi một bức tranh chữ "Thọ"". Điều này đã khiến vị cầm quân người Hàn hết sức tự hào và hạnh phúc.

Ông tự hào khi được Chủ tịch nước tặng chữ 'Thọ' mừng sinh nhật mẹ

Không chỉ vậy HLV Park Hang Seo còn thú nhận bản thân bị mắc chứng rối loạn hoảng sợ dù công việc vô cùng áp lực và luôn phải làm việc trong một môi trường đông người. "Tôi đã 2 lần bị sốc và được đưa đến phòng cấp cứu khi huấn luyện các cầu thủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ nói rằng tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Căn bệnh này đã đến từ lâu nhưng tôi không nhận ra. Tôi không thể thở được và cảm giác như mình sắp chế*. Hiện tại tôi vẫn đang dùng thuốc. Có lẽ tôi bị căng thẳng về kết quả. Nhưng hầu hết mọi người đều sống như vậy mà”, ông Park chia sẻ.

Ông Park hé lộ chứng rối loạn hoảng sợ của mình

Vị huấn luyện viên này cũng cho biết, sau khi đến Việt Nam, ông đã phải thay đổi thói quen không ngủ trưa của mình vì nghĩ rằng văn hóa và phong tục của đất nước đó cần được tôn trọng.

"Thời gian đầu tôi không ngủ trưa đâu, nhưng mọi người ăn trưa xong thì đều đi ngủ hết. Thấy vậy nên tôi cũng nằm xuống. Đó là cách hồi phục thể lực cấp tốc, một việc làm khôn ngoan", ông nói.

Hiện những chia sẻ của HLV Park Hang Seo nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.