Sáng 7/7, các sĩ tử 2k4 đã chính thức hoàn thành môn Ngữ Văn Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Được biết, đây là môn duy nhất mà các thí sinh có đất “diễn”, nghĩa là theo hình thức tự luận, thời gian làm bài tới 120 phút. Tất cả nội dung thi đều gói gọn trong chương trình THPT nên không hề “đánh đố” các thí sinh.

Nhân vật truyện tranh có tên Kaito Kid đang gây xôn xao khắp ngày 7/7

Kỳ lạ là sau khi đề Văn được lên sóng, dân tình lại xôn xao bàn tán về “nhà tiên tri vũ trụ” đầy uy tín có tên Kaito Kid - một fanpage về nhân vật truyện tranh nổi đình đám đến từ Nhật Bản. Được biết, đây là năm thứ ba, “nhà tiên tri” này đã đoán đúng đề thi Văn. Hai lần trước lần lượt là Đất Nước, Sóng thì mới đây, Kaito Kid lại khẳng định chắc nịch là Chiếc Thuyền Ngoài Xa với dòng chú thích:"Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha".

Ba năm liên tiếp đoán trúng đề Văn, Kaito Kid được dân mạng phong là "Nhà tiên tri vũ trụ"

Lại đoán trúng, fanpage không hề tỏ ra sung sướng mà chỉ thủng thẳng đáp: "Cũng không bất ngờ lắm. Vì Kid đã soi nó dưới ánh trăng rồi. Đề real mà". Với phát ngôn bình thản này đã khiến trong một thời gian ngắn, page Kaito Kid nhận về số lượng người follow muốn chóng mặt. Các cụm từ về Kaito Kid cũng dẫn đầu thanh công cụ tìm kiếm tại Việt Nam như: “Kaito Kid”, “Kaito Kid đoán trúng đề văn”, “Kaito Kid trộm đề”,...

Tài khoản này tỏ ra vô cùng bình tĩnh dù thêm một lần đoán trúng phóc đề thi Văn

Tin đồn trộm đề Văn cũng từ đó mà râm ran khắp cõi mạng khiến chính chủ “méo mặt” suýt phải nhận tin dữ từ Bộ Công an. Không để tin đồn bị đẩy đi quá xa, Kaito Kid cũng chính thức lên tiếng về thông tin lộ đề Văn đang làm hoang mang dư luận.

Tài khoản này viết: "Vài giờ qua có thông tin về việc điều tra lộ đề môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhưng lại có nhắc đến mình. Mình thấy có lẽ mọi người đã đi quá xa rồi đó. Vì mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Vì mình mới là sinh viên thôi".

Kaito Kid lọt top tìm kiếm trong ngày 7/7

"Tất cả tác phẩm mình đăng chỉ là do dự đoán của mình. Và việc đoán chính xác 3 tác phẩm liên tiếp có lẽ do mình may mắn. Như hôm qua, mình cũng phân vân sẽ chọn "Ai đã đặt tên cho dòng sông" hay "Chiếc thuyền ngoài xa" để đăng lên phỏng đoán. Nhưng vì "Ai đã đặt tên cho dòng sông" đã ra đề minh họa của năm trước rồi nên mình chọn "Chiếc thuyền ngoài xa". Hi vọng mọi người đừng đẩy sự việc đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến mình", người này nói thêm.

Sự việc chưa dừng lại khi giữa lúc cao trào, hàng trăm page giả mạo Kaito Kid được “mọc lên như nấm” nhằm trục lợi, lừa dối những sĩ tử, dân mạng “nhẹ dạ cả tin”. Chỉ sau một giấc ngủ trở thành người nổi tiếng chỉ vì đoán trúng đề Văn 3 năm liên tiếp, chủ tài khoản này tỏ ra khá mệt mỏi.

Nhiều fanpage, trang Tiktok đã lợi dụng sức nóng của cái tên Kaito Kid để trục lợi

“Để đảm bảo sự uy tín của Kaito Kid và đảm bảo được sự tin yêu của các bạn Kaito Kid xin thông báo: Sự xuất hiện của các hiện tượng tự nhận mình là admin của Kaito Kid hiện tại là những thông tin không có thật. Ngoài ra, đây là page chính thức của Kaito Kid, các page còn lại điều là giả mạo. Và điều quan trọng là mình không có chơi tiktok ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc”, người này lên tiếng đính chính.

Sau khi đọc những lời chia sẻ này, đông đảo công chúng đã tỏ ra đồng cảm và gửi lời động viên admin trang. Người dùng mạng T.D cho rằng: “Cảm giác nổi như thế này thật không dễ chịu. Thà cứ lìu tìu vài chục nghìn like còn phấn khởi hơn tỉ lần”.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.