Lộ bằng chứng chuyện tình chị em giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã đến hồi kết: Thực hư ra sao?

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ đăng tải một hình xăm mới trên cơ thể. Cụ thể, ở phần cổ chân phải, giọng ca Giấc Mơ Có Thật đã xăm hình cỏ bốn lá đính kèm dòng chữ Lucky ( tạm dịch: May mắn). Chia sẻ về hình xăm mới này, cô viết: "Thử thách bản thân, bằng nét chữ của chính mình, khắc tô thêm sự an yên, bình thản và may mắn".

Hình xăm mới của Lệ Quyên làm dấy lên tin đồn "đường ai nấy đi" với Lâm Bảo Châu

Khi dân tình đang định gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ với hình ảnh mới thì bỗng chốc giật mình khi phát hiện điềm sai sai. Chẳng là, vị trí này trước đây, cô từng tạo “tín vật đình tình” với Lâm Bảo Châu với dòng chữ ‘’Love” ( tạm dịch: Tình yêu). Điều này khiến nhiều người nghi ngờ, cô muốn xóa sạch tình yêu giữa mình và tình trẻ.

“Ôi chị chia tay Lâm Bảo Châu rồi hả”; “Sao lại chia tay rồi”; “Ơ trước đấy là hình xăm với anh Châu mà”, “Lại là chia tay ư? Không thể nào”; “Buồn quá chắc là lại toang đây”;... là một số phản ứng của dân mạng.

Caption

Ở vị trí cẳng chân của Lệ Quyên thường xuyên xuất hiện đủ hình xăm khác nhau nhưng tất cả chỉ là... hàng giả

Thế nhưng được biết, đây chỉ là hình xăm giả. Cô từng nhiều lần dán đủ các hình thù ở vị trí này. Cách này giúp cô có thể thay đổi đủ các hình dán sao cho phù hợp với quần áo hoặc sự kiện nghệ thuật phải tham dự.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang trải qua những tháng ngày mặn nồng hạnh phúc

Sau cuộc hôn nhân dài một thập kỷ với doanh nhân Đức Huy, hiện Lệ Quyên đang vô cùng hạnh phúc bên người tình kém 12 tuổi - người mẫu Lâm Bảo Châu. Sau 2 năm bên nhau, dù vấp phải nhiều chỉ trích cũng như vô số lời đồn tan vỡ, nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp sao vẫn hết sức mặn nồng. Thậm chí người ta đồn, ở đâu có Lệ Quyên là ở đó sẽ thấy chàng trai sinh năm 1993 này thôi.