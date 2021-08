Mới đây, mạng xã hội chia sẻ lại clip 1 người phụ nữ mặc kín mít, đầu đội nón bảo hiểm, gương mặt cũng đeo khẩu trang cẩn thận nhưng do cố ý ra đường khi không có lý do cần thiết, nên đã ăn vạ lực lượng các chiến sĩ đang làm công tác chống dịch.

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ này điều khiển 1 chiếc xe tay ga đi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thì bị giữ lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Thế nhưng, có thể do không trình được các loại giấy tờ chứng minh ra đường trong trường hợp cần thiết vào những ngày dịch bệnh, người này đã lăn ra đất, tỏ vẻ bị ngất khiến ai nấy đều “dở khóc dở cười”.

Xong khi lớn tiếng quát mắng, người này được các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ khuyên nhủ bình tĩnh

Thế nhưng có hề gì, để bảo toàn 2 triệu tiền phạt, chị vẫn hồn nhiên đi ra giữa đường, lấy đà và lăn ra ngã "bất tỉnh nhân sự"

Trong clip dài 1 phút, người phụ nữ tỏ ra kích động, “hổ báo” nhưng đột nhiên ngã bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, nam cảnh sát đang làm việc tại chốt kiểm soát dịch đã sẵng giọng nhắc nhở: “Tôi yêu cầu chị bình tĩnh”. Một người khác liền liên tục khuyên nhủ: “Chị tỉnh dậy lại đi chị ơi, chị đừng làm như vậy. Chị nằm thế cũng không giải quyết được gì”. Thế nhưng, người này vẫn mặt dày, nằm bất động dưới đất khiến chiến sĩ công an phải yêu cầu gọi phường ra hỗ trợ giải quyết trường hợp cá biệt.

Mặc lời khuyên can của tổ nhiệm vụ làm công tác kiểm tra giấy tờ, chặn chốt, người phụ nữ vẫn nằm im bất động, nhưng tay vẫn nắm chặt cục tiền của mình

Ngay sau khi được chia sẻ, clip đã gây ra sự phẫn nộ, bức xúc trước thái độ “lầy lội”, có phần Chí Phèo của người phụ nữ này bởi có hành vi vi phạm, thái độ chống phá lại việc chống Covid -19 trước tình hình dịch bệnh càng căng thẳng.

Trong khi cả nước đang thực hiện các biện pháp mạnh, thiết lập các chốt kiểm tra mỗi ngày, các bệnh viện dã chiến cũng đang làm việc hết công suất để bảo vệ tính mạng cho người dân nhưng xuất hiện những thành phần cố tình không hiểu.

Dân mạng "phát nản" trước thái độ thiếu ý thức của người phụ nữ này

Dưới bình luận, cộng đồng mạng đồng loạt nhận định, giải thưởng diễn xuất danh giá nhất thế giới Oscar đang nợ ngày trao cúp cho người phụ nữ này. Ai nấy đều chê cười và lên án hành động gay gắt “giả ngất” để được thông chốt kiểm tra của phụ nữ này. Hiện video đang được lan truyền rộng rãi và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.