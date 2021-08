Sài Gòn đổ bệnh, khắp nơi đều khó khăn. Đường sá vắng vẻ, nhiều người dân lao động rơi vào cảnh khốn khó, oằn mình từng ngày để vật lộn với cơn đói, cơn khát do thiếu hụt kinh tế trầm trọng bởi dịch Covid-19 mang lại.

Đường phố Sài Gòn trở nên yên bình lạ thường bởi dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh càng nghiêm trọng, đời sống của nhân dân càng khó khăn hơn nữa. Thậm chí, là lương thực còn chẳng đủ để cung ứng khi không thể thường xuyên mua sắm lương thực. Cụ ông trong đoạn clip sau cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bất cứ ai xem xong cũng cảm thấy xúc động, nhớ thương tới người thân ở nhà.

Cụ thể, mới đây, mạng xã hội truyền tay video ụ ông đứng gõ cửa 1 nhà bán gạo cầu xin được bán 1kg về nấu cháo cho bà xã đang ốm liệt giường ở nhà. Mở đầu đoạn clip, ông cụ gọi vọng vào trong: “Thế chút cho mượn 1kg đồ gì cũng được. Ở nhà hết gạo ăn rồi. Giúp cho 1kg đi” nhưng chủ tiệm vẫn cương quyết cự tuyệt: “Nhà con không có bán”.

Cụ ông nức nở, ở nhà hết gạo ăn, chỉ cầu xin mua được 1kg gạo về nấu cháo cho vợ bị ốm

Sau khi bị từ chối nhiều lần, cụ ông thẫn thờ trở ra, vô tình gặp 1 nam thanh niên đứng đó quan sát hồi lâu. Anh này cũng là người chứng kiến sự việc và quay lại clip để chia sẻ lên mạng xã hội. Thấy khuôn mặt của cụ ông thất thần, đôi mắt rơm rớm nước mắt, anh chàng liền hỏi: “Cụ hết gạo ăn hả. Nhà cụ ở đâu?”.

Nghe được lời hỏi thăm, cụ ông chậm rãi tiến lại và cho biết nhà đã hết gạo ăn đi từ sáng đến giờ vẫn không tìm được chỗ nào bán. Thấy vậy, anh thanh niên liền động viên cụ đi về và hứa sẽ chở 5kg gạo sang hỗ trợ hai cụ.

Nhận được lời đề nghị giúp đỡ, cụ ông xúc động, nghẹn ngào giải thích: “Có hai ông bà già thôi, 1 đứa đi làm, còn cậu con trai lại là bộ đội. Ở nhà, bà thì ốm nặng, ông phải nuôi bà".

Tiếp đó, vì sợ người thanh niên không nhớ được địa chỉ nhà và tên, cụ ông đã rút bút định ghi lại. Hành động này khiến dân mạng còn thêm xót xa, lo lắng cho cuộc sống của hai cụ già bơ vơ, sống nương tựa vào nhau giữa lòng thành phố trong mùa dịch.

Cụ cho biết, do hai con đều đi làm nên chỉ hai cụ già sống nương tựa vào nhau

Dư luận bàn tán xôn xao về clip này và được chia sẻ rộng rãi. Chỉ trong vài giờ đã thu về 16 nghìn lượt tương tác và chục nghìn lượt bình luận. Ai cũng thương cụ ông, giữa mùa dịch, dù biết là nguy hiểm nhưng còn người vợ đang ốm liệt giường, ông bất chấp để đi lùng mua 1kg gạo với hi vọng người mình yêu thương sẽ không phải nhịn đói. Vào giây phút bất lực, tuyệt vọng nhất, rất may, ông gặp được 1 thanh niên trong đội thiện nguyện. Được biết, người này đã mang gạo kèm theo đồ ăn, rau củ tới cho hai cụ.

Thông tin này khiến dân mạng dường như thở phào nhẹ nhõm. Dân mạng đều cầu nguyện, dịch Covid-19 sẽ sớm qua mau để không còn cảnh người dân đói khát, không thể mua lương thực hay sẽ không 1 gia đình nào phải tan tác, chia ly vì có người thân nhiễm bệnh phải ra đi mãi mãi.