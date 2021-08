Mới đây, người dùng mạng lại có dịp hít “nổ phổi” trước drama Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn 96 tỷ tiền kêu gọi từ thiện. Thông tin này được bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ. Bà Hằng cho biết đang nắm giữ trong tay 2kg giấy chứng minh Mr Đàm biển thủ. Nếu trong vòng 1 tuần không công khai được sao kê tài khoản ngân hàng của mình, bà sẽ tung bằng chứng và mời pháp luật vào cuộc.

Tối 24/8, bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ Đàm Vĩnh Hưng biển thủ 96 tỷ đồng tiền kêu gọi từ thiện

Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng về lùm xùm này. Theo anh, bản thân vô can, “nằm không cũng dính đạn” nhưng bà Phương Hằng đã “khiêu chiến” thì anh chẳng ngại “chơi” đến cùng. Bởi bà chọn đúng người để đã chọn đúng người để thu hút sự chú ý nhưng chọn sai người để "đánh".

"Tôi thấy buồn cười vì sự bịa đặt, dựng chuyện trắng trợn này. Tôi không hiểu vì sao họ có thể dựng chuyện một cách không ngượng miệng, không sợ nghiệp báo như thế", nam ca sĩ thể hiện sự bức xúc.

"Bản thân cũng ao ước, trong tài khoản của mình có một khoản tiền khổng lồ như thế. Với số tiền đó, tôi có thể làm được rất nhiều chuyện: giúp đỡ người nghèo, những người gặp khó khăn, nhưng đó chỉ là giấc mơ mà khi tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về thực tại là chẳng có bất cứ điều gì", anh nói thêm.

Giọng ca Say Tình cho biết, sẽ mời pháp luật vào cuộc hỗ trợ lấy lại công bằng cho bản thân. Anh cũng tuyên bố, nếu bà Phương Hằng sai, anh xin phép được lấy 1 viên kim cương trong BST ‘hột xoàn’ nghìn tỷ của nữ đại gia này.

Giữa “tâm bão”, Vũ Hà - bạn thân 27 năm của Mr Đàm được cho là có hành động ẩn ý nhắc đến drama hot nhất ngày hôm nay. Trên tài khoản cá nhân, anh chia sẻ 1 clip mô phỏng lại cảnh bản thân đi nghe ngóng drama với dòng chú thích: “Có ai hóng giống em không?”. Bằng cách diễn xuất dí dỏm, hài hước của Vũ Hà, dân mạng được dịp “cười lăn cười bò”.

Thế nhưng, đăng tải clip này giữa ồn ào của bạn thân với bà Phương Hằng, dân mạng nghi ngờ, anh đang cố ý thể hiện quan điểm của bản thân, đó là chỉ “hóng” chứ không lên tiếng. Cũng có người cho rằng, có lẽ Vũ Hà chỉ đơn giản làm 1 clip mua vui chứ chẳng có ẩn ý nào cả. Nảy sinh hai luồng ý kiến trái chiều khiến dân tình tranh cãi xôn xao, chẳng ai chịu nhường ai. Nhờ đó mà chỉ trong 1 thời gian ngắn đã thu về hàng ngàn tương tác cho nam ca sĩ.

Vũ Hà là bạn thân nhất trong giới giải trí của Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai đã có 27 năm gắn bó bên nhau

Thực tế, đó chỉ là suy đoán của dân mạng còn ý nghĩa của Vũ Hà thế nào chỉ mình anh hay. Giữa ồn ào của Đàm Vĩnh Hưng, dư luận nên có cái nhìn khách quan và cẩn thận trong việc tiếp nhận các nguồn tin.