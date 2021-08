Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ không để fan thất vọng, sẽ 'block rụi' những ai bình luận kém duyên

Trong những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng là cái tên “sáng nhất” showbiz Việt khi liên tục bị nữ đại gia 50 réo tên trong các livestream để tố cáo việc anh ăn chặn tiền kêu gọi từ thiện. Cho đến hiện tại, số tiền mà Mr Đàm đã biển thủ lên tới 96 tỷ đồng. Thông tin này khiến dân tình choáng váng, hoảng hồn, tìm mọi cách để người trong cuộc lên tiếng.

Cuối cùng không để dân tình suy đoán hồi lâu, nam ca sĩ đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân thông qua 1 đoạn clip vào ngày 25/8. Anh khẳng định, nữ đại gia quả biết chọn người “mà chơi” khi “đụng trúng” người có tầm ảnh hưởng lớn như anh nhưng bà đã sai lầm bởi anh vốn là “vùng đất cấm”. Chưa dừng lại, nam ca sĩ tuyên bố sẽ mời pháp luật vào cuộc để lại công đạo.

Giữa tâm bão, mới đây Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ 1 video chế hài cũng người bạn thân thiết - ca sĩ Vũ Hà. Sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như giọng ca Vùng Trời Bình Yên không tuyên bố sẽ chặn sạch những ai vào Facebook mình để cà khịa.

Trên fanpage chính thức, anh viết: “Nửa đêm 12g kêu nó quay lại đi vì chưa khớp thoại

"Tao cười 1 mình nãy giờ nè!". Vậy mà cũng chiều Hưng đi xuống mặc đồ của vợ vào rồi quay gửi cho mình vui! Thương ngoại Vũ Hà ghê!

Cap: Khi cán bộ đi thăm hỏi người cao tuổi trong làng !

Mình chỉ muốn được vui và người cũng vui. Ai muốn vui thì vui, không vui thì lui

Đừng lui cui bình luận lụi, tôi lại block rụi! Đừng hỏi sao xui vì sẽ không bao giờ vô được facebook tôi! Ok?”.

Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ không để khán giả thất vọng

Ngay lập tức, dòng trạng thái này khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên nam ca sĩ, mong anh sớm vượt qua được “cơn giông tố này”. “Dù đúng dù sai vẫn không bao giờ thôi nghe nhạc Đàm”, một tài khoản mạng cho hay. Đàm Vĩnh Hưng ngay sau đó đã trả lời: “Yên tâm. Em sẽ không bao giờ thất vọng”, gián tiếp khẳng định bản thân “sạch sẽ”, viên kim cương to bự của nữ đại gia P.H sẽ sớm về tay như lời thách thức đã định.