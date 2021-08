Cách đây vài phút, hot tiktoker Lê Bống khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi tuyên bố chuẩn bị lấn sân sang ca hát. Cụ thể, trên fanpage hơn 600 nghìn lượt theo dõi, Lê Bống bất ngờ chia sẻ về dự án âm nhạc mới của mình, có tên đầy khó hiểu #BCGC. Động thái này của cô nàng khiến dân tình vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng, đến bất ngửa, lo sợ cho nền âm nhạc nước nhà. Bởi lẽ lại thêm 1 người đẹp cầm mic trở thành ca sĩ.

Lê Bống tuyên bố sốc, tung MV ca nhạc hậu nghi vấn lộ full link clip 7 phút

Lê Bống viết: “Đoán xem này. Ta là thành viên đầu tiên của ban nhạc đây. Lần đầu tiên xuất hiện, các bạn xem cô Bống khoe với giọng hát đầy nội lực nhé cả nhà ơi… Ủng hộ Bống nhé! Có ai hóng chờ các thành viên còn lại là ai không nào?”. Đính kèm bài viết là đoạn trailer hé lộ về giai điệu bài hát mới của nữ tiktoker này.

Với cái tên khó đoán, dư luận tỏ ra tò mò, thi nhau “đoán già, đoán non” không hiểu cô nàng lắm chiêu này lại chuẩn bị tung ra “đòn” gì để khiến mọi người trầm trồ. Trước hàng vạn bình luận đoán tên bài hát của Lê Bống, không ít người mỉa mai: “Không biết MV này còn lẽ lưỡi không”.

Ý kiến của cộng đồng mạng về sự kiện Lê Bống ra MV ca nhạc

Bởi từ trước tới giờ, hot tiktoker này thường xuyên gây ‘khó chịu’ với màn liếm môi, lè lưỡi, từng bị lên án nhiều lần. Dù vậy, Lê Bống vẫn tỏ ra không quan tâm và tiếp tục thể hiện cá tính.

Đêm muộn 3/8, Lê Bống khiến dân mạng chao đảo trước thông tin lộ full link clip nóng 7 phút

Cách đây ít bữa, Lê Bống từng gây chao đảo cộng đồng mạng trước nghi án lộ link clip 7 phút. Dân tình đi khắp nơi để xin link full clip, may mắn thay, họ cũng tìm ra 1 tệp tin có dung lượng 441,55MB chứa loạt khoảnh khắc nóng mắt được cho là của Lê Bống. Thế nhưng, trước những dị nghị, đồn đoán, cô nàng úp mở khẳng định link clip 7 phút vốn chẳng là gì. “Đang đêm đang làm kịch bản sấp mặt, thấy bạn bè nhắn tin nổ inbox ầm ầm. Thấy có điều chẳng lành, mới mò vào xem. Gì tưởng, chỉ có clip 7 phút thôi à. Chị có hẳn clip 20 phút đây này”, Lê Bống cho hay.

Lê Bống là hot tiktoker sinh năm 1995, có lượt theo dõi cực khủng trên các mạng xã hội bởi vẻ ngoài nóng bỏng cùng tài lẻ như đóng phim, diễn MV, làm mẫu ảnh. Nhờ sở hữu ngoại hình cực phẩm, cô nhận được nhiều sự săn đón của công chúng mỗi khi xuất hiện.