Chiều ngày 05/08, cảnh sát Nhật Bản chính thức công bố hình chụp cận mặt nghi phạm trong vụ dìm chết nam thanh niên người Việt tại sông Dotonbori tại Ebashi ở Minami, Osaka, Nhật Bản. Nghi phạm được xác nhận có tên Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica, hiện đang thất nghiệp.

Khoảnh khắc nạn nhân T.T.Đ.A bị đánh đập dã man và đạp xuống sông

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường với bộ trang phục dính nhiều vết máu do xảy ra ẩu đả với nạn nhân T.T.Đ.A ( sinh năm 1999, quê Hải Phòng). Nhờ vào hình ảnh được trích xuất từ camera và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát Nhật Bản thành lập tổ chuyên án, truy tìm dấu vết của nghi phạm.

Hiện trường vụ án

Rạng sáng 05/08, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại 1 căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn bởi chưa đủ bằng chứng liên quan đến vụ sát hại nạn nhân Đ.A.

Trước khi xảy ra mâu thuẫn, thanh niên nghi phạm và nạn nhân người Việt đã có những phút giây vui vẻ trò chuyện, uống rượu cùng nhau

Vào đêm xảy ra vụ án, Alberto và nam sinh người Việt bị dìm chết được cho là đã ngồi uống rượu cùng nhau và trải qua những phút giây trò chuyện vui vẻ, thậm chí là nhảy múa. Tuy nhiên, không rõ điều gì mà sau đó đã xảy ra xô xát, dẫn đến cái chết bi thảm của nạn nhân T.T.Đ.A.

Chân dung Alberto Cruz - người được truy lùng nhiều nhất ngày hôm nay trên mạng xã hội Facebook

Đôi giày trên chân nghi phạm ( hình trái) được cho là trùng khớp với hung thủ (bên phải)

Những hình ảnh của nghi phạm Alberto được cảnh sát Nhật Bản không ngần ngại công khai trước truyền thông càng khiến dư luận phẫn nộ hơn bao giờ hết. Công chúng cầu mong công lý sẽ được thực thi, tro cốt của nạn nhân xấu số sẽ sớm được trở về đất mẹ.