Jack lên tiếng xin lỗi, dân mạng bèn 'móc mỉa': Phải học làm người trước khi là người của công chúng

Cách đây ít phút, Jack đã lên tiếng chính thức về ồn ào có con với nữ chính MV Sóng Gió - Thiên An nhưng chối bỏ trách nhiệm. Mở đầu, anh xin lỗi khán giả và tất cả những người không liên quan bị kéo vào drama của bản thân, nhất là trong giai đoạn cả nước cùng nhau chống dịch. Ngay lúc này đây, tâm trí rối bời nhưng anh vẫn phải đứng lên gửi lời xin lỗi tới những người thương yêu.

Nguyên văn chia sẻ của Jack về sự việc có con với Thiên An nhưng rũ bỏ trách nhiệm

Tuy nhiên, Jack khẳng định không quen ai khác trong khoảng thời gian yêu Thiên An, trái ngược với lời đồn trên mạng xã hội. “Jack và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi Jack tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack”, giọng ca Đom Đóm cho biết.

Anh khẳng định trong thời gian bạn gái cũ mang bầu, bản thân luôn hỗ trợ hết mình, không hề lơ là. Việc không thể đi chung đường là điều chẳng ai mong muốn nhưng hi vọng được làm tròn trách nhiệm của người cha.

Cuối cùng, Jack khẳng định: “Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, có người ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến”.

Không ít người gửi lời động viên

Ngay lập tức những chia sẻ của chàng ca sĩ sinh năm 1997 gây sóng gió trên mạng xã hội. Không ít người gửi lời động viên, khuyên nhủ bởi lẽ, Jack còn ít tuổi nên việc phạm phải sai lầm là điều khó tránh. Điều quan trọng là anh dám làm, dám chịu, biết sửa sai thì không fan hâm mộ nào trách móc cả.

Phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng

Ngược lại, đông đảo dân mạng chúc Jack sống “một đời sóng gió” như bản hit của mình. Thậm chí, họ còn hoài nghi lời xin lỗi của anh là do công ty soạn theo văn mẫu, chứ Jack chẳng có sự thành tâm nào. Khán giả cũng mong, Jack hãy học cách “làm người” trước khi là người của công chúng.

Sau nhiều đồn đoán, Jack chính thức thừa nhận có con với Thiên An

Hiện lời xin lỗi muộn màng vào tối muộn ngày 10/8 của Jack đang nhận được nhiều quan tâm và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hai luồng ý kiến cũng tranh cãi kịch liệt, không ai chịu nhường ai.