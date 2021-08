Sáng 12/08, làng giải trí Việt đón nhận 1 tin buồn, đó là sự ra đi đầy bất ngờ của chủ nhân loạt bản hit đình đám như Cây Đàn Sinh Viên, Tình Phiêu Lãng,... - ca sĩ Việt Quang. Theo ca sĩ Kim Khánh - bạn thân của cố ca sĩ, anh mất vào hồi 0h30 bởi căn bệnh viêm phổi nặng, hưởng dương 44 tuổi.

Việt Quang ra đi vì bạo bệnh ở tuổi 44 khiến công chúng vô cùng bất ngờ, bần thần mà khóc như mưa

Sự ra đi của Việt Quang khiến không ít nghệ sĩ bất ngờ, ngỡ ngàng, khóc than. "Ánh sáng trong đêm của những vì sao lấp lánh đã đưa ca sĩ Việt Quang bay về cõi thiên đường. Những tâm hồn yêu âm nhạc, bạn bè và chị sẽ mãi nhớ giọng hát, tiếng cười và hình ảnh cuộc hành trình ngắn ngủi trên trái đất này của Tình phiêu lãng và trái tim yêu đời mang tên Việt Quang", Kim Khánh nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Việt xót xa trước sự ra đi của nam ca sĩ Cây Đàn Sinh Viên

Còn Lệ Quyên chỉ biết thốt lên 1 tiếng “Ôi”, người mẫu Đức Tiến thể hiện sự buồn bã, Ốc Thanh Vân cũng không khỏi xót xa ...Trên trang cá nhân Quách Tuấn Du cũng viết 1 tâm thư dài gửi người đồng nghiệp xấu số.

“Vừa thức dậy lại phải đối mặt với tin buồn trong giới nghệ sĩ. Lại phải nói lời chia tay cùng với người anh em trong nghề, chưa kịp nói lời từ giã anh đã ra đi… Anh bệnh hôm trước gia đình báo khỏe lại rồi nhưng không ngờ anh không gồng nổi. Định hết dịch kéo nhau thăm anh ấy vì bữa giờ dịch kéo dài không ai đến thăm anh ấy được, nay lại biết tin này… An nghỉ anh nhé!”, Quách Tuấn Du chia sẻ.

Được biết, từ tháng 4, Việt Quang phải vào Bệnh viện Nhiệt đới để chữa viêm phổi. Anh thường xuyên rơi vào trạng thái sốt cao, mê sảng. Tuy nhiên, đến ngày 14/6, anh được các bác sĩ cho về nhà sau khi thấy sức khỏe tiến triển đáng tiếc thay, Việt Quang vẫn rời khỏi cõi tạm ở tuổi 44 trong sự tiếc thương của bạn bè, người hâm mộ. Bốn ngày trước khi mất, nam ca sĩ đau đầu dữ dội, thường xuyên hôn mê, không thể tiếp tục uống thuốc, bỏ ăn.

Do diễn biến phức tạp của Covid-19, tang lễ của Việt Quang sẽ được đơn giản hóa các bước, lễ tẩm liệm được diễn ra vào lúc 11h ngày 12/8, sau đó linh cữu được đi hỏa táng luôn.

Việt Quang sinh năm 1977, là ca sĩ nổi tiếng của thế hệ 8x, 9x với loạt ca khúc đình đám như Tình ơi, Về đây, Cây đàn sinh viên. Anh từng rơi vào cảnh túng quẫn, bị siết nợ khi chuyển hướng sang làm bất động sản vào năm 2007. Khủng hoảng khiến nam ca sĩ quyết định sang Canada sinh sống và lấy lại phong độ sau khi bị mất giọng.

Năm 2012, anh trở về nước biểu diễn sau khi lấy lại được giọng hát khoảng 80%. Chia sẻ về lý do lại cầm mic, Việt Quang bộc bạch, do nhớ nghề chứ không thể trở lại thời hoàng kim như xưa do thị trường âm nhạc đã có những biến đổi nhất định.