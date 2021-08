Trong những ngày qua, ồn ào ca sĩ Jack có con với nữ chính MV Sóng Gió - Thiên An nhưng chối bỏ trách nhiệm, một lúc cặp kè với nhiều cô gái gây xôn xao cộng đồng mạng. Khi dân tình còn đang bàn tán rôm rả, Thiên An chính thức lên tiếng xác nhận có con với chủ nhân bản hit Đom Đóm, tuy nhiên, hiện cả hai đã “đường ai nấy đi” do những bất đồng trong suy nghĩ và tính cách.

Jack khiến cả cộng đồng mạng chấn động khi bị tung tin có con với nữ chính MV Sóng Gió và lăng nhăng với nhiều cô gái trong 1 lúc

Mặc cho dân tình đồn đoán, nữ chính lên tiếng xác nhận, phía Jack vẫn giữ thái độ im lặng. Có chăng cũng chỉ là 1 thông báo sẽ có biện pháp mạnh với những ai tung tin đồn thất thiệt trước khi Thiên An lên tiếng.

Fan hâm mộ của anh chàng sinh gốc Bến Tre này cũng đứng ngồi không yên, lo lắng cho sự nghiệp của thần tượng. Nhiều người có thái độ tiêu cực đã tràn vào Facebook Thiên An để chửi mắng, nạt nộ, thậm chí là dọa thuê thầy bùa về trì chú con gái của cô.

Lo lắng thần tượng tan nát sự nghiệp vì ồn ào có con với hot girl Thiên An, fan hâm mộ lên diễn đàn tâm linh hỏi xin luận quẻ

Chưa hết, cách đây ít phút, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một fan hâm mộ của Jack đã lên diễn đàn tâm linh nổi tiếng K.D.H để hỏi về việc Jack có thể “tai qua nạn khỏi” hạn thị phi khi có con với Thiên An hay không. Nguyên văn câu hỏi của người được cho là fan hâm mộ của Jack như sau:

“Giờ động tâm 14h36.

Ngày động tâm 8/8 ( 1/7 âm lịch ).

Con hỏi cho em con tên Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh ngày 12/4/1997 tại Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Em con đang gặp hạn thị phi, tâm tình đang rất không ổn định. Con và đại gia đình rất lo cho em trai con nên con đăng bài lên. Kính mong các thầy luận giùm chúng con một quẻ, xem em con có qua được kiếp nạn này không và có hướng giải quyết cho hạn thị phi này không ạ”.

Ý kiến của cộng đồng mạng về bài đăng hỏi thầy gieo quẻ của 1 người được cho là fan hâm mộ của Jack

Dù bài viết này nhanh chóng bị xóa đi nhưng có không ít dân mạng đã nhanh tay chụp lại được và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng. Không ít bình luận để lại như: “Hạn tam tai có tránh cũng không nổi nhưng nhân cách Jack thì đành chịu nha”, “Luật nhân quả không chừa một ai”, “Có làm có chịu thôi, gieo nhân gặt quả, lớn cả rồi”,...

Đa số dân mạng đều “cười lăn cười bò” và rễu cợt bài đăng này. Không ít người nâng cao quan điểm cho rằng, fan hâm mộ của Jack đang mù quáng bênh vực thần tượng. Có sai, có chịu, nhất là mọi bằng chứng đã rõ như ban ngày. Ngược lại, lượng người bênh vực cũng không ít bởi nếu chuyện này nếu lỡ xảy ra thật, Jack không hoàn toàn có lỗi. Cả hai đã là người trưởng thành, ý thức được việc bản thân làm, nhất là khi mang bầu và để chuyện ồn ào đến mức này.

Thực tế, mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đại của dân mạng, phía Jack vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ việc này. Công chúng cũng mong nam ca sĩ sẽ ổn định lại tâm tính sau những hôm “bão táp mưa sa” và có câu trả lời tới người hâm mộ sớm nhất.