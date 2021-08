Mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 nhóm nữ sinh quây đánh 1 nữ khác dã man. Trong đoạn video, 5 - 6 cô gái cùng hùa vây 1 nữ sinh khác, tấn công tới tấp vào bụng, mặt của nạn nhân. Dù liên tiếp ôm đầu cầu xin song nhóm bạn kia vẫn nhắm mắt làm ngơ, dồn nữ sinh này vào 1 góc.

Your browser does not support HTML5 video.

Không chỉ vậy, nhóm nữ sinh này còn hung hãn lăm lăm cầm mũ bảo hiểm trên tay để “táng” cô bé kia sao cho “chiến” nhất. Sau khi đã thấy nạn nhân “ăn đòn” đủ, nhóm này đã đè ra để lột áo và nhục mạ bằng những ngôn từ thô tục, khó chấp nhận. Đoạn clip này sau khi được chia sẻ đã gây rúng động mạng xã hội.

Nữ sinh 2k7 bị 1 nhóm bạn tấn công mạnh mẽ, chỉ biết ôm đầu khóc nức nở

Được biết, vụ việc xảy ra tại Bắc Giang, nạn nhân chỉ mới 14 tuổi, nghĩa là sinh năm 2k7 khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ. Đáng nói, khi thấy nữ sinh này bị tấn công hội đồng, nhiều nữ sinh khác có mặt tại hiện trường chỉ thản nhiên đứng nhìn và chỉ trỏ, cười đùa rất phấn khích. “Ôi, không ngờ mình lại khốn nạn như thế. Chỉ thấy kiểu này trên Facebook, chưa thấy ngoài đời thế này”, các cô gái trong video hành hung này mỉa mai.

Sau khi hành hung, nhóm bạn này còn đòi lột đồ và dùng những từ ngữ tục tĩu để xúc phạm, dọa nạt

Hiện tại, chưa rõ thực hư vụ việc ra sao nhưng nhìn những hình ảnh này, đông đảo dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời không khỏi giật mình bàng hoàng khi nghe đến độ tuổi còn quá nhỏ của nhóm 'nữ quái'. Vụ việc này làm dân tình nhớ tới hành động tặng 35 triệu đồng của cho 1 nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên của “Giang hồ mạng” Dương Minh Tuyền vào năm 2019. Bởi tính chất tương đối của sự việc, dư luận thêm ngán ngẩm về thái độ, ý thức của không ít thanh thiếu niên hiện nay và càng lên án dữ dội nạn bạo lực học đường.

Hình ảnh nữ sinh H.Y bị lột đồ, hành hung năm nào từng gây chấn động mạng xã hội

Được biết, năm 2019, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip 1 nữ sinh có tên H.Y học lớp 9 tại THCS Phù Ủng ( Ân Thi, Hưng Yên) bị nhóm 5 nữ sinh lớp 9 đã tham gia ‘giã’ hội đồng.

Nhóm “nữ quái” này đã liên tiếp “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” vào mặt của Y, sau đó còn lột đồ và nhục mạ đầy gay gắt. Thời điểm xảy ra vụ việc, không một bạn học hay giáo viên nào có mặt để giải cứu khiến màn tấn công này được kéo dài. Hậu quả là nữ sinh H.Y lâm vào trạng thái hoảng loạn, phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên.

Dương Minh Tuyền đã đến thăm gia đình nữ sinh H.Y và gửi tặng hàng chục triệu đồng động viên

Hình ảnh "thánh chửi" Dương Minh Tuyền đến thăm H.Y được dân làng đón tiếp nồng nhiệt khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội

Khi sự việc đang ồn ào, “giang hồ mạng” Dương Minh Tuyền đã đến thăm và trao tặng gia đình nạn nhân hàng chục triệu đồng. Đáng nói, hình ảnh “thánh chửi” này được dân làng đón tiếp như 1 ngôi sao nổi tiếng khiến không ít người “gai mắt” và đem ra tranh cãi trong 1 thời gian dài.