Sáng 16/8, mạng xã hội chấn động trước thông tin ca sĩ Phi Nhung là F0 do nhiễm Covid-19 nhưng vẫn khẳng định bản thân không bệnh, cố ý phá rào chắn và biển đỏ cấm để đi chợ. Tin đồn này được bắt nguồn từ một tài khoản chuyên “hóng hớt” trên các hội nhóm Facebook.

Theo đó, người này đã công khai tin nhắn với 1 người bạn được cho là hàng xóm đối diện nhà của giọng ca Bông Điên Điển. “Hàng xóm” của Phi Nhung chia sẻ, nhà có người nhiễm Covid-19 sẽ bị treo biển đỏ nhưng cô tự động tháo, bỏ luôn cả dây căng.

"Giờ gia đình đó gần 20 người, chẳng biết mấy người còn lại có dương tính hay không. Rồi đi vòng vòng, đi chợ cũng không ai biết được, chán", người này nói thêm.

Để củng cố cho nguồn tin của mình là đáng tin cậy, người này còn đăng tải thêm đoạn ghi âm nói chuyện với 1 nhân vật được cho là tổ trưởng tổ dân phố - nơi Phi Nhung sinh sống. Người này xác thực nhìn thấy xe cấp cứu chuyển bình oxy đến nhà nữ ca sĩ, nghi ngờ để tự điều trị Covid-19 tại gia.

Thông tin này nổ ra khiến cộng đồng mạng nảy ra tranh cãi lớn. Người tin “sái cổ”, người chắc chắn là có uẩn khúc vì chẳng có người hàng xóm hay tổ trưởng tổ dân phố nào ở đây cả.

Dính tin đồn phải đi cấp cứu vì nhiễm Covid-19, Phi Nhung vẫn điềm tĩnh đăng tải sản phẩm ca nhạc lên trang fanpage

Trước ồn ào của dư luận, Phi Nhung vẫn bình tĩnh đăng tải clip ca nhạc “Phận mồ côi” kèm dòng chú thích trên fanpage chính thức: “Đàn đứt dây còn xoay con nối. Không cha không mẹ, con sẽ mồ côi. Cả nhà xem được bao nhiêu view rồi”.

Phi Nhung thẳng thắn đáp trả 1 dân mạng khi bị hỏi là "F0 mà tháo biển đổ và dây giăng"

Thế nhưng, dưới bài viết, 1 dân mạng đã thẳng thắn đặt câu hỏi về tin đồn râm ran trong suốt sáng nay: “Nghe nói cô là F0 mà tháo biển đỏ và dây giăng à?”. Không né tránh, Phi Nhung đã đáp trả bằng 1 bình luận cực gắt: “Con bao nhiêu tuổi mà không có tấm lòng thương bá tánh vậy. Tập cách suy nghĩ hiền hậu và suy nghĩ tốt nhất có thể để con cái nhờ con nhé”.

Hành động này của Phi Nhung được cho là gián tiếp phủ nhận tin đồn ồn ào nhất của showbiz trong ngày hôm nay. Sau loạt tin tức không hay ho về bản thân, nữ ca sĩ càng thẳng thắn nâng cao quan điểm hơn. Dường như đã rút được kinh nghiệm xử lý ồn ào với con nuôi Hồ Văn Cường dạo trước.

Phi Nhung từng dính lùm xùm với con nuôi Hồ Văn Cường trong thời gian qua

Được biết, hiện sức khỏe Phi Nhung vẫn ổn định và duy trì nếp sống bình thường. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên đăng tải những hình đi làm từ thiện, và tập thể dục nâng cao sức khỏe trong mùa Covid-19. Khán giả cũng mong rằng, đây chỉ là tin đồn thất thiệt để Phi Nhung vừa không mất hình ảnh vì “nói dối” lại chẳng bị tổn hại sức khỏe chút nào.