Tối 2/8, mạng xã hội chấn động trước hình ảnh một nam sinh bị 2 người đàn ông cao to đạp chết và dìm xuống sông tại Osaka Nhật Bản. Danh tính nạn nhân được cho là anh T.Đ.T.A, sinh năm 1999, quê tại Hải Phòng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo nhân chứng tại hiện trường, một nhóm người Nhật Bản và người nước ngoài đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Hai bên có vẻ đều say xỉn nên trong lúc cãi vã, một người đàn ông trong nhóm Nhật Bản đã đẩy nạn nhân xuống sông Dotonbori. Sau khi sự việc được trình báo, cảnh sát đã lập tực có mặt cấp cứu nhưng quá trễ, tim phổi của người này đã ngừng đập.

Khoảnh khắc nam sinh nghi là người Việt bị tấn công và dìm chết ở sông Dotonbori, Osaka, Nhật Bản

Dù đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin chính xác về danh tính nạn nhân nhưng dân mạng đã nhanh chóng tìm ra địa chỉ Facebook cá nhân của nam sinh được cho là người bị hại. Đau lòng hơn cả, trước khi ra đi mãi mãi ở độ tuổi 20, T.A vốn là người con hiếu thảo, luôn chăm chỉ cập nhật hình ảnh và thông tin cùng mẹ, đặc biệt là dòng mô tả Facebook đã thể hiện rõ nét điều này.

Xót xa dòng mô tả trang Facebook của nam sinh Việt Nam bị dìm chết ở Osaka

Anh viết: “Tốc độ trưởng thành phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”. Dòng trạng thái này khiến bất cứ ai đọc cũng muốn khóc lên khóc xuống thương xót cho chàng trai người Hải Phòng xấu số này. Khi sang Nhật, anh mang biết bao hoài bão, mơ ước, cứ ngỡ học xong sẽ về nước chăm sóc mẹ và phát triển sự nghiệp. Nào ngờ, một trận xô xát tại đất khách, đã cướp đi mạng sống của chàng trai trẻ.

Một bình luận đầy xúc động của dân mạng

Dân mạng nghẹn lòng khi lục lại những dòng động viên của bà T.P tới cậu con trai cưng cách đây nhiều tuần trên mạng xã hội. “Nếu một đứa trẻ mất đi cha/mẹ thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào”, một tài khoản mạng xúc động bình luận.

Được biết, ngoài đời, T.A là một người con hiếu thảo, nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Trước khi bị đạp chết ở Nhật Bản, anh vừa mới gọi điện hỏi thăm mẹ như thói quen vẫn làm. Chẳng ai ngờ được đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con trước khi anh mất tức tưởi tại nơi đất khách quê người.

Mẹ nạn nhân đau khổ trước sự ra đi đột ngột của con trai

Sự ra đi đột ngột của con trai cũng khiến mẹ ruột của nam thanh niên bị dìm chết ở Nhật Bản - bà T.P khóc ngất, cầu xin được lấy lại công bằng. “Cầu xin mọi người cứu con tôi với, cháu du học ở bên Nhật bị bọn côn đồ bên đó hãm hại chết, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng bên Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam bên Nhật lấy công bằng cho cháu. Cầu mong cộng đồng mạng, cộng đồng người Việt giúp gia đình thông tin lên các cơ quan chức năng để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc và mang di hài của cháu về quê hương, rất cảm ơn mọi người!”, bà T.P viết trên trang cá nhân.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án và tích cực điều tra

Hiện vụ việc đang được cảnh sát Nhật Bản xác nhận và làm rõ.