Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, nhiều làng xóm, ngõ hẻm đã dựng lên biển đó, kèm dây chắn nghiêm cấm người dân ra vào vô tổ chức. Thậm chí khi đón người thân đã mất dù mắc bất cứ bệnh gì, gia đình chỉ có thể mặc áo tang, đứng ôm hũ cốt, quỳ lạy trước bàn thờ bái vọng. Chứng kiến cảnh này, Việt Hương không khỏi xúc động, thương xót đồng bào và cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt để cuộc sống bình thường sớm được trả lại.

Bắt gặp cảnh tượng này trên đường đi cứu trợ bà con, nữ nghệ sĩ đã tự tay ghi lại video và đăng tải và đăng tải lên Facebook. Cô viết: “Dạ đời vô thường. Mất mùa dịch thì càng tội nghiệp vô cùng, cho người mất và người ở lại! Hôm nay xe cấp cứu Hương hỗ trợ thêm đi nhận hài cốt về nhà nói lời từ biệt mà cốt về nơi bị giăng dây nên phải đứng ở ngoài bái vọng vào nhà nhìn theo vậy thôi.

Hương đi cùng bà con lương thực, cấp cứu, oxy, mai táng, giờ tới đem cốt về nhà. Ráng đi cùng bà con, em sẽ ráng chứ không phải nghề em.

P/S: Nay gặp các em bên phân chia đường về cho các hài cốt sau thiêu, chị đã cúi đầu ngưỡng mộ. Xin cảm niệm công đức các em”.

Chia sẻ của Việt Hương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người thể hiện sự ngưỡng mộ, lời cảm ơn chân thành nhất tới cặp vợ chồng nghệ sĩ này. Suốt hơn 2 tháng qua, bất kể nắng mưa, Việt Hương vẫn cùng chồng miệt mài làm từ thiện, chở từng chiếc bánh, hộp sữa, quả trứng, mớ rau, oxy, và hiện tại là tro cốt người mất về tới nhà. Những hành động nhân ái này giúp cô ghi điểm sâu sắc trong lòng công chúng.

Không chỉ vậy, video này còn phần nào nhắc nhở mọi người dân phải có ý thức hơn trong công cuộc phòng chống dịch tại Việt Nam, đặc biệt là trong TP HCM. Hãy chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và luôn sử dụng các biện pháp bảo hộ an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.