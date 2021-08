Sau 1 thời gian ‘sủi bọt’, hiện tượng mạng Lộc Fuho (Phạm Văn Lộc) quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Bằng cách nói chuyện chẳng giống ai, cùng những buổi mở lớp dạy cách trộn vữa, đóng gạch, anh xuất sắc trở thành người có số lượng xem livestream đông nhất tại Việt Nam.

Lộc Fuho phá vỡ kỷ lục khi buổi livestream có hơn 300 nghìn người xem

Chỉ livestream đóng gạch, trộn vữa mà tối ngày 24/8, anh chàng đã phá vỡ kỷ lục của chính mình khi thu về hơn 314 nghìn lượt xem trực tiếp, 90 nghìn lượt bình luận và hơn 100 nghìn lượt chia sẻ. Đây là con số khủng mà chưa một ai tại Việt Nam có thể đạt đến cảnh giới này.

Vợ Lộc Fuho chia sẻ niềm vất vả của chồng

Thế nhưng, đằng sau mỗi tiết học trộn vữa là giáo án đầy tâm huyết và bàn tay bị chai sần, sứt sẹo của Lộc Fuho. Mới đây, trên trang cá nhân, vợ của hiện tượng mạng này đã chia sẻ dòng trạng thái: “Đằng sau sự cố gắng và nỗ lực để có được nhiều người ủng hộ và con số vượt ngàn người mơ ước trên livestream. Chỉ biết ở đằng sau cổ vũ và góp ý chồng thôi”.

Sau nhiều giờ hì hục trộn vữa, trát gạch, bàn tay của Lộc Fuho sưng vù, trầy da

Đính kèm bài viết là hình ảnh bàn tay của Lộc Fuho bị phồng rộp, thậm chí là rách da rươm rướm máu khi hì hục ngồi trộn vữa, đóng gạch hàng giờ đồng hồ để hướng dẫn cho các “học trò” nối nghiệp. Vợ của Lộc cũng chia sẻ thêm hình ảnh anh chàng ngồi dựng các trục bê tông, cốt thép.



Vợ của Lộc Fuho được nhận nhiều lời khen về nhan sắc

Dưới bài viết, đông đảo dân mạng gửi lời động viên tới vợ chồng Lộc Fuho. Họ cho rằng, không có thành công nào mà dễ dàng, nhất là đứng ở vị trí cao, được nhiều người mến mộ. Trong tương lai, nếu không chịu thay đổi các content nội dung mới lạ, đa dạng thì có thể anh sẽ bị sụt giảm người theo dõi, thậm chí là lãng quên. Tuy nhiên, ai nấy đều chúc Lộc Fuho sẽ sớm phá được kỷ lục của bản thân trong buổi lên lớp lần tới.