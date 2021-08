Với tinh thần "cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", mới đây, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đã điều động hàng trăm bác sĩ, học viên từ Học viện Quân y tới TP HCM để hỗ trợ điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 thực hiện cách ly, chữa bệnh tại nhà.

Hình ảnh lớp lớp các chiến sĩ lần lượt xếp hàng lên đường để giúp đỡ đồng bào miền Nam. đặc biệt là TP HCM khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ai nấy đều xúc động, tự hào và biết ơn làm sao những người anh hùng thầm lặng khoác chiếc áo blouse trắng, bên trong là bộ quân phục xanh.

“Hy vọng đây là trận đánh Covid-19 cuối cùng! Chỉ mong đi bao nhiêu về đủ bấy nhiêu, thắng lợi rồi về ăn bánh trung thu với gia đình nhé các đồng chí của tôi”, một tài khoản mạng bình luận.

Bên cạnh đó, các lực lượng quân đội, công an, cảnh sát cơ động cũng xuất quân chi viện miền Nam chống dịch Covid-19.

Cả nước hiện tại đang bước vào những tháng ngày chống dịch căng thẳng, đặc biệt là TP HCM khi số ca mỗi ngày đều lên tới hàng nghìn. Người dân cũng rơi vào cảnh túng thiếu, khó khăn do dịch bệnh không thể làm ra kinh tế. Bởi lẽ này, cả nước đang cùng nhau đoàn kết, mong muốn đánh đuổi “giặc Covid-19” này hơn bao giờ hết, để trả lại cuộc sống yên bình vốn có như ngày đầu.