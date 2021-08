Hướng dẫn mở khóa Facebook nhanh và chuẩn xác nhất nếu ‘trót dại’ share link clip nhạy cảm

Khóa Facebook do nghi ngờ phần mềm độc hại trên máy tính

Nếu dính phải lỗi này, Facebook sẽ gửi thông báo yêu cầu bạn quét virus trên máy tính bởi nghi ngờ những nội dung độc hại đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tiếp đó, chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn trên Facebook, bạn dễ dàng lấy lại được tài khoản.

Mở khóa Facebook bị xác minh danh tính ( checkpoint)

Facebook thường xuyên kiểm tra xác minh danh tính. Đây được coi là phương thức kiểm tra bảo mật cũng như xác minh danh tính của người dùng Facebook. Trên màn hình sẽ hiển thị dòng thông báo với dòng chữ “Tài khoản của bạn đã bị khóa” như hình dưới đây.

Bước 1: Hãy đăng nhập tài khoản bị khóa sang 1 trình duyệt mới, đổi sang Wifi mới hoặc dùng phần mềm VPN để làm fake IP.

Chụp ảnh màn hình máy tính phần lỗi để chụp lại phần thông báo xác minh danh tính Checkpoint từ Facebook.

Bước 2: Giữ yên màn hình checkpoint này rồi mở 2 tab trình duyệt mới và truy cập vào 2 link bên dưới.

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Chú ý: Kéo xuống dưới để đổi từ ngôn ngữ Tiếng Việt sang ngôn ngữ Tiếng Anh. Tiếp theo, quay lại thanh bị báo xác minh danh tính checkpoint Facebook và đăng xuất tài khoản.

Bước 3: Quay lại tab truy cập vào 2 link trên và nhấn phím F5 ở mỗi tab rồi điền thông tin cá nhân tùy theo yêu cầu ở mỗi giao diện.

Chú ý: - Link truy cập 524 phải sử dụng đầu số +84 thay cho đầu 0 bởi yêu cầu của nhà mạng trên tài khoản Facebook.

- Link truy cập 890 dùng để tải ảnh bị lỗi đã chụp màn hình trước đó.

Sau khi thành công gửi đơn kháng nghị, hãy tiếp tục ấn quay lại và gửi tiếp 2 lần nữa. Với phần mô tả vấn đề kiến nghị, bạn hãy điền: “Hello Facebook support team. My account got an error of not error receiving a login code from Facebook. Perhaps Facebook has confused me with a hacker. I can prove this account is the primary account by submitting identification”.

Tiếp đó hãy đợi khoảng 15 phút và đăng nhập lại tài khoản Facebook. Nếu màn hình giao diện Checkpoint Facebook hiện ra dòng chữ “Bắt đầu” thì đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn đã được “giải cứu” thành công.

Facebook chỉ bị khóa tạm thời và yêu cầu đổi lại password

Nếu mở Facebook và thấy thông báo yêu cầu khóa tạm thời, đừng lo lắng mà hãy làm theo các chỉ dẫn cần thực hiện là có thể lấy lại được tài khoản.

Lưu ý, khi đó, Facebook sẽ hiện ra thông báo những lần đăng nhập bất thường và yêu cầu đổi mật khẩu ( password).

Khóa Facebook tạm thời và yêu cầu tải ảnh cá nhân

Nghĩa là, để lấy lại tài khoản, bạn chỉ cần chụp cận khuôn mặt chính diện, rõ nét để đội ngũ Facebook xác minh danh tính bằng ảnh chụp cá nhân của bạn. Quá trình này sẽ mất vài ngày để giải quyết.

Khóa Facebook để xác minh danh tính thật

Đây được coi là lỗi không hề hiếm lạ trên mạng xã hội bởi nhiều người không có thói quen sử dụng tên thật hay ảnh đại diện là bản thân mình. Với những trường hợp này, Facebook cho những tài khoản này vào “sổ đen” và được đánh giá là “hàng giả mạo”.

Nếu lỡ bị khóa, chớ hoảng mà hãy bình tĩnh ấn vào link dưới đây.

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Sau đó, chụp hai màn trước và sau của giấy tờ tùy thân như CCCD/CMND, bằng lái xe để tăng độ uy tín. Nhập thêm số điện thoại và email đã dùng để đăng ký tài khoản Facebook. Lưu ý, quá trình này sẽ mất vài ngày để tìm ra “sự thật”.

Facebook bị khóa do dính báo cáo tài khoản

Nếu bị người khác report - báo cáo tài khoản, bạn nên tải giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính của mình. Hãy vào link sau để cung cấp đủ email và số điện thoại đã dùng để đăng ký Facebook. Chú ý, ghi rõ tên Facbook, chụp mặt trước và sau của giấy tùy thân.

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Ở phần thông tin bổ sung, hãy ghi bằng tiếng Việt có dấu với nội dung như sau: “Họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, khoảng thời gian sử dụng Facebook (nếu nhớ). Tôi cam kết tài khoản Facebook của tôi là tài khoản thực, tôi không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Facebook và không mạo anh ai bất kỳ ai. Hy vọng Facebook sớm kích hoạt lại tài khoản của tôi. Tôi xin cảm ơn”.

Quên mật khẩu

Chỉ cần truy cập vào đường link này để lấy lại Facebook thông qua vài thao tác đơn giản.

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Sau đó điền email, số điện thoại của tài khoản Facebook. Viết chi tiết lỗi Facebook đang gặp phải bằng tiếng Việt và mong muốn được mở lại Facebook kèm lời cảm ơn. Tải ảnh chụp thông báo lỗi Facebook khi bị khóa.

Tiếp đó điền email và số điện thoại dùng để đăng ký Facebook. Viết chi tiết lỗi mắc phải bằng tiếng Việt kèm mong muốn được lấy lại tài khoản. Nhớ giữ ảnh chụp thông báo lỗi Facebook bị khóa.

Bị khóa Facebook do để biệt danh, không phải tên thật

Nếu vướng lỗi này, hãy tra cứu vào link này dưới đây:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Sau đó, chọn lý do thay đổi tên tên pháp lý và chụp ảnh giấy tờ tùy thân có tên trùng với Facebook muốn đổi.

Facebook bị khóa khi không đăng ký tên thật

Nếu không thể đổi sang tên thật thì hãy truy cập vào đường link dưới đây:

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Chúng ta nhập tên thật theo yêu cầu, điền email đăng ký Facebook, chọn giới tính, chọn ngày tháng năm sinh chính xác. Cuối cùng cũng tải ảnh giấy tờ cá nhân của bạn lên.

Tiếp, điền tên thật như yêu cầu, điền email đăng ký Facebook, chọn giới tính và ngày tháng năm sinh. Bước cuối, vẫn phải tải giấy tờ cá nhân để xác minh danh tính.

Chưa đủ tuổi dùng Facebook - dưới 13 tuổi

Trong trường hợp người dùng không đủ điều kiện sử dụng Facebook ( dưới 13 tuổi), hãy nhấn cú click vào link này:

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Hãy điền đầy đủ thông tin như giấy tờ cá nhân và bổ sung điền: “Tôi cam kết đã đủ tuổi và điều kiện để tiếp tục sử dụng Facebook. Mong Facebook xem xét và trải lại tài khoản cho tôi, Xin chân thành cảm ơn”.

Do không gửi mã xác minh là bị khóa Facebook.

Bước 1: Đổi IP trên điện thoại sang tiếng Saudi Arabia. Đăng nhập lại tài khoản và yêu cầu 1 mã xác thực. Cho đến khi Facebook gửi lại mã thì tài khoản mới được phá khóa.

Bước 2: Thay đổi phương thức nhập mã. Nghĩa là thay vì ấn chọn gửi xã xác minh, người dùng có thể chọn liên hệ này để lấy lại mã.