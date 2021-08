Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí ngày hôm nay (05/08), cảnh sát Osaka, Nhật Bản cho biết, đã bắt giữ một thanh niên khoảng 20 tuổi, quốc tịch nước ngoài, được cho là nghi phạm trong vụ nam sinh Việt Nam bị dìm chết xuống sông tại tỉnh này.

Theo thông tin ghi nhận, đối tượng bị bắt giữ tại khu lưu trú tạm Nishinari-ku, thuộc tỉnh Osaka vào ngày 05/08. Dựa trên hình ảnh được trích xuất từ camera và lời khai của các nhân chứng về ngoại hình của nghi phạm, cảnh sát Nhật Bản đã lập tổ hình sự, truy vết đối tượng này. Ngoài việc nghi vấn liên quan đến cái chết của nam sinh Việt Nam, thanh niên người nước ngoài này còn bị nghi ngờ dính đến Luật người tị nạn nhập cư ( nhập cư bất hợp pháp).

Trước khi xảy ra tranh chấp, nghi phạm và nạn nhân đã cùng nhậu và trò chuyện rất vui vẻ

Trước đó vào đêm 02/08, tại khu trung tâm Minami, Chuo-ku, Osaka, nghi phạm và nam sinh người Việt đã ngồi nhậu và tâm sự cùng nhau. Thế nhưng không hiểu xảy ra mâu thuẫn gì, đôi bên đã tranh cãi kịch liệt, đối tượng tình nghi đánh đấm dã man nạn nhân và đạp thẳng xuống sống.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Nhật Bản nhanh chóng có mặt để ứng cứu nhưng đáng tiếc thay, sau khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã trút hơi thở cuối vào hồi 21h21 ngày 02/08.

Theo lời các nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân vẫn tỉnh táo trước khi bị đạp xuống sông. Tuy nhiên, thanh niên nghi phạm đã đá và tấn công liên tục đến khi nạn nhân lịm đi và bị dìm xuống sông. Cảnh sát cho biết, trên người nghi phạm cũng có nhiều vết máu bị dính trên quần áo.

Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Việt Nam cũng xác nhận, nạn nhân là anh T.T.Đ.A, sinh năm 1999, quê Hải Phòng, là du học sinh hiện đang xin visa tạm trú từng tháng. Nạn nhân tử vong với nhiều vết bầm tím ở mặt, đầu và cổ. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đi mãi mãi là do ngộp thở vì đuối nước.

Vụ án này được xem là giết người có chủ đích và video bằng chứng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.